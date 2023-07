Tomasi-La Pietra: "Emergenza Migranti a Pistoia"

"Io non uso le istituzioni in modo politico o di parte: chiedo però al presidente Giani di aderire allo stato di emergenza, come ha chiesto il Governo, e di non farne una battaglia ideologica, assecondando Schlein". Così il sindaco Alessandro Tomasi in relazione allo scontro Governo-Regione sulla questione dei migranti e della mancata adesione della Toscana allo stato d’emergenza. "Lo dicono per primi i prefetti, che l’accesso alle normative e lo stato di emergenza permette anche a loro di avere strumenti in più per aiutare la ricollocazione delle persone che stanno arrivando – aggiunge Tomasi, che a Pistoia è alle prese con lo spinoso caso della parrocchia di Vicofaro –, quindi anche per il bene di chi vogliamo accogliere è giusto chiedere lo stato di emergenza".

"La linea di governo è chiara: un approccio collaborativo, e non di sfruttamento, con i paesi dai quali hanno inizio i flussi migratori – gli fa eco il sottosegretario Patrizio La Pietra, collega di partito in Fratelli d’Italia –. Un progetto di media lunghezza, mentre nell’immediato l’emergenza va gestita attraverso il controllo delle partenze, attraverso patti bilaterali e aprendo e aumentando i flussi regolari. Il problema è l’atteggiamento ideologico ed antitetico alla ricerca di una concreta soluzione del Pd – attacca – i cui risultati sono le difficoltà che i prefetti oggi si trovano a dover fronteggiare, a causa dell’accoglienza incontrollata di migliaia di persone e della mancata adesione allo stato di emergenza".