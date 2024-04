Tomasi in consiglio comunale: "Pronti a fare la nostra parte. E a difendere squadra e colori"

Dal blitz della Guardia di Finanza alle prime ore dell’alba, avvenuto poco dopo le 7 di mattina, al momento dell’arrivo in carcere di De Simone, alle 14:40, sono trascorse poco meno di otto ore. Un lasso di tempo all’interno del quale l’intera galassia Pistoiese è finita completamente sotto sopra. Maurizio De Simone è stato arrestato nell’ambito dell’indagine condotta su scala nazionale legata alla maxi-frode ai danni dell’Unione Europea sui fondi Pnrr. Un evento che giunge al termine di un periodo complicatissimo per la Pistoiese dentro ma soprattutto fuori dal campo, tra debiti, pagamenti arretrati e problemi con gli impianti. Nel corso del consiglio comunale andato in scena nel pomeriggio, è intervenuto anche il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, che ha assicurato come l’amministrazione farà tutto il possibile per difendere il prestigio dei colori arancioni e della città che essi rappresentano: "Le notizie pervenute fin dal primo mattino ci hanno colto di sorpresa – esordisce Tomasi – e tra i molti dubbi che ci sono attualmente l’unica certezza è che si tratti di una vicenda gravissima che va ben oltre lo sport. Al momento non abbiamo un quadro chiaro della situazione e solo quando saranno emersi maggiori dettagli potremo capire se esistono strumenti d’azione per intervenire. Appena sono venuto a conoscenza dell’indagine mi sono confrontato con l’avvocatura della Lega Calcio per informarmi sugli scenari possibili legati alla squadra e sui regolamenti vigenti per capire, adesso, quali strade si apriranno a seconda di ciò che accadrà. Sui fondi Pnrr abbiamo stipulato un accordo con la Guardia di Finanza per avere controlli maggiori, a dimostrazione della nostra attenzione su tale tema".

Il primo cittadino ha poi sottolineato come l’amministrazione si sia sempre mossa in modo trasparente nei confronti della Pistoiese: "Siamo stati chiari coi tifosi, che ho incontrato in prima persona tenendo con loro aperti confronti in modo riservato e sereno sulle scelte e sulle posizioni del Comune senza mai cavalcare polemiche. Allo stesso modo siamo sempre stati chiari verso il club. In ogni occasione il Comune ha applicato verso la società le regole stipulate, mettendo in chiaro che alla legalità non ci sono deroghe e chiarendo che gli impianti sportivi appartengono ai cittadini ed alla città. La proprietà ha invece spesso frainteso la nostra buona condotta, finendo per attaccare l’amministrazione rendendola oggetto di calunnie e scaricandole addosso responsabilità che in realtà non le competevano. Quello che si apre oggi è un capitolo buio, ben più pesante e grave, su cui altri hanno la responsabilità di fare luce. Questa Amministrazione si impegna, una volta delineati in modo netto i contorni della vicenda e per quanto sarà possibile, a fare la propria parte in nome dei colori arancioni".

Michele Flori