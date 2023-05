Tomasi è lapidario "Il Maestro deve rimanere a Pistoia Pronti a collaborare"

Chiarezza e collaborazione, da qui per il sindaco di Pistoia si deve ripartire. A dover scoprire le carte dunque ora per Tomasi è solo e solamente la Fondazione, avendo il Comune dimostrato la volontà di ricollocare le opere oggi al Tau in altra sede. È su un punto in particolare del pronunciamento di ieri che insiste il primo cittadino: "Lo stesso Consiglio di Stato dice che è auspicabile un accordo pubblico-privato che, in considerazione della realtà di fatto – si legge nella nota diramata dal Palazzo a firma Tomasi –, si ponga l’obiettivo di conservare e valorizzare pienamente le sue opere. E ancora, viene sottolineata ‘l’azione congiunta del sindaco e degli organi della Fondazione per collocare le opere del Maestro in una nuova struttura museo individuata nella chiesa e nel convento di San Lorenzo’. Si torna, dunque, all’impegno preso nella riunione della prefettura il 27 settembre scorso sulla possibilità di individuare una struttura museale, nella nostra città, capace di ospitare le opere di Marini attraverso un progetto di valorizzazione". Nella fattispecie San Lorenzo, la cui ristrutturazione presentata un mese fa, nelle ipotesi del sindaco, potrebbe accogliere proprio quella collezione negata al pubblico da anni per inagibilità dell’ex chiesa del Tau. "Le condizioni per procedere in questo senso ci sono tutte. Ne manca solo una: la volontà della Fondazione. Come sindaco – chiude Tomasi – ribadisco la piena disponibilità ad offrire, per la valorizzazione dell’opera del Maestro, uno dei luoghi di esposizione più belli del territorio, su cui stiamo per intervenire. Nel caso in cui, come conseguenza a questa sentenza, la Fondazione volesse invece privare la nostra città delle opere del Mastro - ipotesi che la stessa Fondazione, nel 2019, ha detto non essere nel proprio interesse, e che voglio ancora sperare sia così - è chiaro che questa sarebbe una prospettiva considerata inaccettabile".

Dubbi già espressi nel recente passato sulle reali volontà reciproche li ripete ancora una volta Marco Leporatti del comitato Nessuno tocchi Marino. "In virtù di quel dialogo tanto caldeggiato dallo stesso Consiglio di Stato e considerato lo scarso entusiasmo della Fondazione per San Lorenzo – commenta Leporatti – non sarebbe forse il caso di riabilitare l’ex Chiesa del Tau? Restituiremmo alla comunità uno spazio pubblico e insieme tornerebbero fruibili le opere del maestro. Quello spazio aveva messo d’accordo tutti per quarant’anni, cos’è adesso che non convince? Con tutti i soggetti che si erano impegnati in favore del Marini a Pistoia, penso a Regione, Comune, Provincia, Fondazione Caript, è possibile che la cifra richiesta per la messa a norma del Tau, 300mila euro, non si riesca a trovare? Il dubbio, forte, è che manchi una volontà reale. A proposito di San Lorenzo torno a ribadire che stiamo parlando di tempi di consegna troppo dilatati, con tutti i rischi che da oggi al 2026, anno d’ipotetica consegna, potremmo correre. Compreso il possibile degradamento del palazzo che ospitava il Museo e della collezione stessa lì custodita".

l.m.