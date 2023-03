Tomasi duro: "Tutta colpa della Regione"

"Gli aumenti della Tari sono dovuti al grave ritardo della Regione Toscana nella pianificazione della gestione dei rifiuti che ha determinato la mancanza, a livello regionale, di impianti per lo smaltimento". Inizia così il duro attacco del sindaco Alessandro Tomasi sulla questione rifiuti. "Tale vuoto impiantistico obbliga i nostri territori a smaltire fuori regione a costi elevati. Che il problema sia questo lo dimostrano gli aumenti annunciati anche negli altri Comuni toscani – continua –. Cito come esempio Prato e Firenze, città non amministrate dal centrodestra, per chiarire che la questione – di macro area – non può continuare ad essere affrontata a livello comunale. Credo che per i sindaci sia un obiettivo comune invertire la rotta e bloccare i continui aumenti: lo si può fare, ripeto, solo con l’attuazione di una adeguata pianificazione impiantistica. Per superare la dipendenza della Toscana dalle società che operano fuori regione, e che si arricchiscono con i soldi dei cittadini toscani, occorre attuare un piano dei rifiuti che garantisca l’autosufficienza della Toscana. Solo così i costi si potranno abbassare".

Sulla questione raccolta differenziata, Tomasi è netto: "Certamente produrre più indifferenziata porta a incrementi maggiori rispetto a territori con alte percentuali di differenziata, ma l’origine del problema è nello smaltimento dei rifiuti fuori dal territorio regionale e nazionale. Nelle scorse settimane la Regione ha finalmente annunciato un piano che era atteso da anni. A questo punto è necessario sapere in che tempi e con quali modalità verrà attuato e come verrà gestita la questione dei rifiuti indifferenziati da smaltire, visto che il residuo – al di là della crescita della differenziata – non scomparirà. I sindaci sono chiamati a rispondere davanti ai cittadini e alle imprese di questi aumenti, e allora devono essere messi nelle condizioni di avere risposte chiare. Noi l’anno scorso abbiamo impugnato la delibera dell’assemblea dell’Ato con gli aumenti previsti nel piano economico finanziario proprio per contestare i continui incrementi – conclude il primo cittadiono – e siamo decisi a continuare in questo percorso".