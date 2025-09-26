Tomasi con i "suoi" civici ’È ora’, presentata la lista: "Orgoglioso della squadra"

"Una lista della quale sono orgoglioso, che porta con sé la professionalità ed il curriculum di chi è candidato. I candidati rappresentano mondi ed esperienze differenti, abbracciando l’intero territorio provinciale. E stiamo lavorando da mesi, nonostante un piccolo inghippo". Il sindaco Alessandro Tomasi ha così presentato la lista civica "E’ Ora!", che lo supporterà nella corsa alla presidenza della Regione come candidato del centrodestra. Ieri, durante la presentazione degli aspiranti consiglieri trapelava fiducia, anche alla luce dello "scampato pericolo" rappresentato dall’esclusione della lista dalla competizione. Sarebbe stata una beffa, tanto più in una città nella quale la formazione più votata alle scorse comunali nella coalizione a sostegno di Tomasi è stata proprio la civica che porta il suo nome. Erano state contestate la mancanza della data e del luogo di raccolta di alcune firme, mentre in altri casi veniva contestata l’illeggibilità della firma del pubblico ufficiale che procedeva all’autenticazione. Alla fine però, l’appello ha dato l’esito sperato.

"I candidati hanno affrontato la trincea della difficoltà: i problemi formali sono stati superati – ha rimarcato ieri Tomasi – e ne sono felice, perché si tratta di democrazia in primis: avevamo raccolto duemila firme, ben più del minimo, e sono certo che avremmo potuto raccoglierne altre". A guidare la lista, il capogruppo in consiglio comunale di Avanti Pistoia – Per Ale Tomasi Sindaco, Fabio Raso. C’è poi Ambra Torresi, attuale assessore della giunta Benesperi ad Agliana dopo essersi candidata a sindaco nel 2024. C’è il geometra Federico Bonechi, che dopo una vita nel volontariato e nella Protezione Civile si cimenta per la prima volta in politica. C’è il medico Marco Bartolomei per la Valdinievole, c’è l’imprenditrice Stefania Nerozzi. Giulia Maria Cialdi, studentessa di Quarrata, è la più giovane del lotto.

Cinque i punti cruciali del programma di "È Ora!": "territori sicuri" (prevedendo un piano efficace contro il dissesto idrogeologico) "Montagna viva" (proponendo incentivi e garanzie strutturali per arginare lo spopolamento della Montagna) "Sanità vicina" (che chiede una sanità più accessibile, con meno sprechi e più sicura per medici e personale sanitario) "Ambiente" (tramite la gestione circolare dei rifiuti) e "Welfare e lavoro" (attuando politiche attive per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e sostegni ad imprenditoria ed artigianato). E dinanzi a quei sondaggi che lo danno indietro di circa diciotto punti rispetto al governatore uscente Eugenio Giani, Tomasi ricorda le tornate amministrative che lo hanno visto vincitore. "Non ho mai avuto sondaggi a favore e ciò non ha mai rappresentato un problema – ha chiosato – ci credevo nel 2017 e ci ho creduto ancora di più nel 2022. E ci credo anche stavolta: insieme abbiamo fatto il massimo, ora serve qualcosa in più".

Giovanni Fiorentino