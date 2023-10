Tomasi ai vertici dell’Anci nazionale. Ecco la nomina a vice presidente

Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi scelto come vice presidente del consiglio nazionale dell’Associazione dei Comuni italiani. La proposta, sottoposta poi alla ratifica dell’Assemblea, è stata avanzata dal suo partito, Fratelli d’Italia, che da sempre e a più riprese ha mostrato e dimostrato pubblicamente sconfinata fiducia verso il proprio Delfino tanto da volerlo lanciare a spron battuto oltre Pistoia.

Fino alla Regione, per esempio, dove vox populi – e non solo – lo vuole come candidato governatore in corsa alle prossime elezioni. Una possibilità mai confermata né smentita dal diretto interessato che, dicendosi lusingato dall’insistenza di queste voci, continua a ripetere all’infinito il mantra: la priorità è governare i pistoiesi e la sua "amata" Pistoia. Troppo presto per pensare al resto. Troppo presto e ’pericoloso’ – aggiungono i più maliziosi – anche avviare una eventuale campagna elettorale con un così largo anticipo.

Intanto però volente o nolente la corrente lo porta di nuovo alla ribalta, sotto riflettori sempre più nazionali. L’Anci rappresenta, d’altronde, un trampolino di lancio straordinario. Per la Regione, innanzitutto. E non solo. La notizia della designazione di Tomasi ha iniziato a circolare in città già nella tarda serata di venerdì per diventare più insistente ieri di ora in ora, in attesa dell’annuncio pubblico. Semplici e precisi i passaggi tecnici. Dopo la ratifica da parte del Consiglio nazionale, il conto alla rovescia per l’ufficializzazione. Ma lo scenario, già di per sé eccezionale per opportunità e prospettive, potrebbe addirittura nascondere ulteriori sorprese. Nell’ottica di una riorganizzazione più complessa dell’Anci, infatti, Tomasi già a inizio settimana potrebbe scalare un’ulteriore posizione diventando vice presidente vicario e poi un’altra ancora con l’uscita di scena per limiti di mandato dell’attuale presidente Anci, il sindaco dem di Bari Antonio Decaro.

Tomasi, insomma, potrebbe – il condizionale è d’obbligo, già soltanto per scaramanzia – ritrovarsi alla guida dell’ente con tutte le ripercussioni del caso. La prima soddisfazione? Ricevere il ’Battesimo’ dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’assemblea nazionale Anci in programma a Genova martedì, alla presenza anche della ’sua’ Giorgia Meloni.

elisa capobianco