Tomasi a tutto tondo: "Da Pnrr e San Lorenzo alle tasse invariate. Il mio impegno in città"

"Siamo soddisfatti per l’avvio dei lavori per i quali abbiamo ottenuto i finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ma anche per il bilancio di previsione 2024, che è stato approvato senza aumenti di tasse e tariffe". Ha esordito così il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, nella conferenza stampa di fine anno, durante la quale, insieme alla giunta e ad alcuni consiglieri del gruppo di maggioranza, ha tracciato i punti principali che hanno caratterizzato il 2023.

Tra questi, quello dell’avvio dei lavori nel quartiere di San Lorenzo, per il cui intervento di rigenerazione urbana il Comune ha ottenuto un finanziamento dal Pnrr di circa 20 milioni di euro, è senza dubbio uno dei più importanti. "C’è molta soddisfazione – ha ribadito Tomasi, ricordando che in totale i fondi del Pnrr ottenuti dal Comune di Pistoia ammontano a circa 31 milioni – perché vediamo nascere i cantieri per i quali abbiamo tanto lavorato per ottenere quei fondi. In particolare per il quartiere di San Lorenzo, dove ci sono due scuole, edifici destinati alla cultura, ma anche ad uffici pubblici e dove è prevista l’intera pedonalizzazione della piazza. I lavori in questo quartiere centrale della città sono finalmente partiti – ha aggiunto il sindaco – e si uniscono ai tanti altri interventi e investimenti che abbiamo fatto e programmato grazie a risorse interne e a bandi regionali e nazionali di cui siamo risultati vincitori".

Passando poi al bilancio di previsione per il 2024, appena approvato in aula, Tomasi ha sottolineato che "il primo grande risultato è che da sette anni non aumentiamo le tasse e le tariffe, in particolare per i nostri asili e per le nostre mense, ma siamo anche contenti perché questo bilancio non toglie un euro al sociale e non toglie un euro alla cultura, anzi continua a sviluppare alcuni progetti per migliorarli e per razionalizzarli. Abbiamo messo a bilancio 300mila euro per sostenere le famiglie in difficoltà e contrastare la morosità incolpevole – ha aggiunto – perché i tagli del Governo non ci hanno trovato concordi. Stiamo lavorando sull’efficientamento energetico dei nostri uffici, per ridurre costi e sprechi. Lavoriamo per il potenziamento delle piste ciclabili, in particolare per la Ciclovia del Sole".

"Andiamo avanti rimanendo sempre concentrati sugli investimenti – ha aggiunto –, quindi aspettiamo anche il bilancio consuntivo, per vedere quante risorse si libereranno per lavori i pubblici, quindi strade, scuole e quant’altro".

Rispondendo a chi gli chiedeva un commento sull’aumento dell’Irpef approvato dal consiglio regionale per salvare la sanità pubblica, Tomasi ha risposto: "È un colpo alle tasche dei nostri concittadini toscani ed è un segnale bruttissimo", aggiungendo che "per i cittadini sarebbe interessante sapere se è stato fatto tutto il possibile per razionalizzare le spese e i costi e per rendere più efficiente il servizio sanitario, perché è inutile dire ’vogliamo più risorse’ se poi la macchina dove si mettono quelle risorse non è efficiente, non è esente da sprechi e non c’è stata una razionalizzazione". Venendo poi ai programmi per il 2024, Tomasi ha ricordato che "stiamo lavorando con la Fondazione Caript al Piano strategico di sviluppo, che riguarda la creazione di comunità energetiche, ma anche all’insediamento di laboratori Its per la formazione post diploma dei nostri ragazzi in alcuni settori chiave. Poi abbiamo il piano strutturale e il regolamento urbanistico, che dobbiamo assolutamente accelerare. Infine, ci sono da portare avanti i cantieri finanziati dal Pnrr, che possono cambiare il volto della nostra città. Mentre sul Pinqua – ha ammesso – lavvoriamo ormai come se quei soldi non ci fossero".

E a proposito di problemi cittadini: "Il prolungamento via Salvo D’Acquisto si farà: c’è un tentativo di agganciarlo al progetto di allargamento di Conad. Allarme traffico? C’è stato caos per lavori concomitanti, ma non potevamo rimandarli. Su Vicofaro, la chiesa è finalmente liberata, ma il decongestionamento del centro di accoglienza ancora necessario. Le due Rsa che sorgeranno nel quartiere, invece, lo riqualificheranno, portando posti di lavoro e risposte per l’invecchiamento della popolazione. Quanto al nodo Ex Breda, i proprietari hanno ingaggiato due studi di architettura per capire come attuare convenzione e quali funzioni inserire all’interno. Ci saranno residenze di qualità e tanto verde, con le opere pubbliche come spina centrale.

Tante sfide avvincenti – ha concluso il sindaco – per rendere sempre più competitiva la nostra città".

Alessandro Benigni

Patrizio Ceccarelli