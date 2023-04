Tobbiana a rischio isolamento Ecco le proposte del sindaco

Il sindaco di Montale Ferdinando Betti ha presentato ad Autolinee Toscane una sua proposta sul taglio delle corse dell’autobus tra Montale e le frazioni collinari di Fognano e Tobbiana. Il progetto di taglio previsto dal gestore del trasporto pubblico in Toscana prevede il mantenimento di sole 4 corse tra Montale e Tobbiana delle attuali 22 corse. La proposta del sindaco Betti è che delle 18 corse da tagliare la metà, cioè nove corse, vengano indirizzate da Montale alla Stazione e l’altra metà, cioè le altre nove, mantengano il percorso attuale verso Fognano-Tobbiana. "Dispiace a tutti – ha affermato il sindaco – che si perdano corse del trasporto pubblico, in proposito ho avuto incontri con il gestore al quale ho fatto avere la nostra proposta alla quale dovremo avere la risposta entro un mese". Betti ha spiegato che la sua proposta di 9 corse verso la Stazione e di nove verso Tobbiana, ferme restando le ulteriori quattro verso Tobbiana che rimangono garantite, nasce anche dalla esigenza di avere "un collegamento maggiore con la Stazione" oltre che dalla constatazione, risultante dai dati di fatto, che alcune delle corse attualmente in essere sono poco frequentate. Il sindaco ha anche riferito di un impegno della Regione Toscana a dare il proprio contributo. "Non appena avremo la risposta del gestore – ha assicurato il sindaco – e ci verrà presentato un progetto preciso, lo porteremo nella commissione consiliare perché sia esaminato e discusso".

Nel frattempo il sindaco ha annunciato di volere organizzare un incontro con le Pro-Loco delle frazioni per illustrare la proposta presentata al gestore. Nei giorni scorsi la Pro-Loco di Tobbiana aveva preso posizione sui tagli al trasporto pubblico facendo presente come la decurtazione del servizio avrebbe danneggiato specialmente le persone più deboli, quelle senza la disponibilità di mezzi propri, e dei disagi che sarebbero derivati a tutta la comunità di Tobbiana dato che tutti i servizi, dall’Asl agli uffici pubblici, sono concentrati nel capoluogo. Il rischio principale, paventato dalla Proloco, è l’isolamento del paese con un conseguente freno alle iniziative volte alla sua valorizzazione.

Contro i tagli si era espresso anche il capogruppo del centrodestra Lorenzo Bandinelli. Alla comunicazione del sindaco sulla propria proposta davanti al consiglio comunale non è seguita una discussione. Ogni confronto è rinviato al momento in cui Autolinee Toscane risponderà alla proposta del sindaco.

Giacomo Bini