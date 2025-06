Tina Montinaro incontra gli studenti

Due momenti straordinari di testimonianza e riflessione civile attendono la città di Pistoia: martedì 3 giugno Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro – caposcorta del giudice Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992 – incontrerà gli studenti di due importanti istituti scolastici del territorio. La giornata si aprirà presso l’Itis "Fedi-Fermi" e proseguirà nel pomeriggio alle scuole Leonardo Da Vinci, dove Tina Montinaro porterà ancora una volta la propria voce e la propria esperienza, in un dialogo aperto con gli studenti sul tema della legalità, della memoria e dell’impegno civile.

Gli incontri si inseriscono nel percorso "Portatori di Memoria", progetto promosso da Vento e Vertigine APS in collaborazione con l’associazione Quarto Savona Quindici, fondata dalla stessa Tina Montinaro. Il progetto mira a formare una rete nazionale di giovani attivisti e testimoni dei valori costituzionali, attraverso percorsi educativi, culturali e commemorativi. "Portatori di Memoria" crede fortemente nella scuola come luogo privilegiato per costruire cittadinanza attiva e consapevole. È proprio attraverso la formazione, il confronto e il racconto diretto che si gettano i semi di una società più giusta, coesa e libera da ogni forma di mafia.

La presenza di Tina Montinaro rappresenta un’occasione unica per toccare con mano il significato profondo della memoria viva: una memoria che non si limita alla commemorazione, ma che diventa azione quotidiana, esempio e stimolo per le nuove generazioni. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le stituzioni scolastiche, civili e militari del territorio.