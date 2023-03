Tiberi, rientro rimandato: freddezza con la Trek

Dopo le sue dichiarazioni nelle quali Antonio Tiberi aveva parlato di provare vergogna, di essere stato un incosciente quanto irresponsabile per quel gesto assurdo a San Marino quando con una carabina ad aria compressa aveva ucciso un gatto, e dopo il clamore suscitato, sembrava che il caso fosse "rientrato" con la sospensione di 20 giorni decisa dalla Trek Segafredo. Invece a giudicare dalle ultime notizie non è così e si parla anche della possibilità della risoluzione del contratto. La Settimana Internazionale Coppi e Bartali che inizia martedì 21 marzo avrebbe potuto essere la corsa del rientro per Antonio Tiberi, cresciuto ciclisticamente in Toscana ed affermatosi tra le file del Team pistoiese Franco Ballerini, ma non sarà così, salvo sorprese. Tiberi infatti non sarà tra i convocati e in questo momento tra lui e il team c’è una certa freddezza. Ricordiamo che Tiberi era stato condannato dal giudice a una multa di 4.000 euro, e il team aveva deciso di donare il suo stipendio di questo periodo ad associazioni per la difesa degli animali. La stessa società Trek Segafredo aveva fatto alcune raccomandazioni all’atleta, tra cui quella di non fare dichiarazioni pubbliche sulla vicenda dopo quanto emerso ma sembra che il mancato rispetto di alcune di queste raccomandazioni avrebbe creato una certa distanza tra il corridore e il team.

Antonio Mannori