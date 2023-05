"Ti mando al cimitero, anche se andrò in galera". Minacce e violenza dopo la fine della storia

Pistoia, 3 maggio 2023 – Si erano conosciuti quando lei era entrata a lavorare in casa di lui, come domestica. Per dodici anni erano stati fidanzati, lui vedovo, lei divorziata ed arrivata da poco in Italia. Poi le cose erano cambiate, nel tempo lei aveva notato la gelosia di lui e alla fine aveva deciso di troncare quella storia. Ed è stato a quel punto, come accade troppo spesso, che per la donna è iniziato l’incubo. Lui, che non aveva mai accettato la fine del rapporto, avrebbe iniziato a perseguitarla. Con minacce e violenze, continue. Presentandosi puntualmente nella casa dell’anziana per la quale lei lavorava come badante. Fino a quando, una sera, le avrebbe puntato un coltellino alla gola, minacciando di ucciderla.

"Tu vai subito al cimitero, e io in galera, ma non importa". Così, con quelle parole, l’avrebbe spinta a terra, causandole un trauma cranico. Solo allora lei si sarebbe decisa a denunciarlo ai carabinieri. I fatti risalgono al 2019 (quando la loro storia, iniziata dodici anni prima, si era chiusa), la denuncia ad aprile del 2021. Ieri, davanti al collegio presieduto dal giudice Alessandro Buzzegoli, la donna, una cinquantenne di origine rumena, difesa dall’avvocato Katia Dottore Giachino del foro di Prato, ha ripercorso tutta la sua vicenda. Sul banco degli imputati un 73enne italiano, rappresentato dall’avvocato Cecilia Turco di Pistoia.

Le indagini dei carabinieri sono state coordinate dal pubblico ministero Chiara Contesini. Dal racconto reso ieri mattina dalla vittima è emerso, tra l’altro, che l’anziano avrebbe più volte violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, disposta dal gip. L’uomo è accusato di minacce, lesioni personali, violenza sessuale e di stalking. Più volte sarebbe entrato nella casa dove la donna lavorava come badante, dopo essersi procurato una copia delle chiavi, tanto che la vittima aveva dovuto puntellare la porta di ingresso, per impedirgli di entrare. La sua gelosia ossessiva lo portava a controllare anche i chilometri della sua auto, per verificare che non si fosse allontanata senza il suo consenso. Le minacce di morte si sarebbero ripetute nel tempo: in una occasione, sembra che l’uomo avesse mostrato alla sua ex una piccola pistola, senza tuttavia puntargliela contro. Lei si sarebbe difesa con tutti i mezzi, sbarrando la porta d’ingresso della casa in cui lavorava e viveva, ma senza tuttavia poter lasciare quel domicilio, per trasferirsi in una struttura protetta, perché continuava ad avere bisogno di quell’impiego.

Ieri mattina , oltre alla persona offesa, è stata sentita anche una sua amica, che ha confermato di aver ricevuto più volte le confidenze della donna sui maltrattamenti subiti. Un episodio indelebile, quando lui l’aveva minacciata stringendole le mani intorno al collo, come se la volesse uccidere. L’amica della vittima ha spiegato di non aver mai assistito direttamente alle aggressioni, ma di ricordare bene la sera in cui la donna l’aveva chiamata per dirle che quell’uomo, per l’ennesima volta, l’aveva aggredita, stavolta facendole davvero male. Poi aveva notato quei segni rossi intorno al collo. "Mi disse che voleva strozzarla", ha raccontato la donna in aula, "E che non era la prima volta che ci provava". Il processo riprende tra un mese, per la discussione.