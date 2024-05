"The saddest thing, the sweetest thing". Otto brani musicali ispirati alla poesia di Emily

Ragazzi e ragazze a teatro con "The saddest thing, the sweetest thing", il nuovo spettacolo dedicato alle scuole atteso per domattina, mercoledì 15 maggio, alle 10.30 al Teatro Francini di Casalguidi. A emergere in questo progetto che porta la firma di Giacomo Vezzani e Giacomo Pecchia, prodotto da Mat-Movimenti Artistici Trasversali, è un contributo alla poetessa statunitense Emily Dickinson, perché la sua voce risuoni ancora più forte grazie al teatro. Accadrà grazie a dei brani scelti da Vezzani, otto in tutto, che parlano di felicità, sacrificio, speranza, dolore, passar del tempo, consapevolezza della morte, dell’energia vulcanica dell’amore o della poesia e sui quali Vezzani ha composto musica e parole. Le otto tracce musicali hanno dato vita a un progetto discografico Tsntsn co-prodotto dall’etichetta Sky Stone & Records e Mat. Lo spettacolo è preceduto da un’installazione, sempre a cura di Mat, all’interno della scuola media Enrico Fermi di Casalguidi (dal 2 al 15 maggio), composta da sette scrigni che custodiscono sia i brani di Vezzani che altre opere (scultura, collage, fotografia) realizzate dagli artisti Manuela Giusto, Roberta Checchi, Adele Cammarata, Giacomo Dominici, Edoardo Lencioni, Sebastiano Magoni e Matteo Raciti. Gli scrigni possono essere presentati sia in un unico ambiente, sia come installazione diffusa. La rassegna "A Teatro con la Scuola" realizzata dalla Fondazione Teatri di Pistoia con il Comune di Serravalle, si conclude giovedì 23 maggio (ore 10.30) con "Augusto Finestra" della Compagnia Enrico Lombardi/Quinta Parete (fascia d’età: terza e quarta elementare). Posto unico non numerato 5 euro; info: 0573.917204.

l.m.