Terzo e ultimo appuntamento per il "Fabroni Sound Garden"

Terza e ultima azione stasera ore 19 a Palazzo Fabroni per il "Fabroni Sound Garden", seconda edizione della rassegna musical-artistica pensata da Tempo Reale che così facendo vuole trasformare il giardino d’autore del Palazzo in un vero e proprio teatro sonoro, un posto in cui l’arte diventa totale. Quel che accadrà stasera non è scritto su alcun copione, quel che è certo è che l’azione sonora sarà dedicata al rapporto tra i temi del gioco e dell’improvvisazione musicale: con i "4 cantoni", dal nome del celeberrimo gioco, il giardino si trasforma in un laboratorio a cielo aperto dove gli spettatori sono calati in un’atmosfera giocosa fatta da musica libera e imprevedibile. Impegnati in questo gioco sonoro sono i dodici musicisti del Tempo Reale Electroacoustic Ensemble guidati da tre conductor. Per info: www.temporeale.it. L’ingresso è gratuito.