Terzani e Mari al Carabattole

Folco Terzani, regista, figlio di Tiziano e Mario Mari, scrittore montalese che ha girato il mondo, dialogano stasera (ore 20,45) al parco di Carabattole nell’ambito di Culturalia, per l’Estate Aglianese. Tema della serata è il titolo di un libro di Tiziano Terzani ‘La fine è il mio inizio’. Seguirà il concerto della The Skies Genesis tribute band. Sempre stasera, in piazza Gramsci musica e karaoke con Frenci D’Ugo. Venerdì 16 (ore 21.30) al parco Pertini primo appuntamento della rassegna teatrale di Fondazione Toscana Spettacolo, Comune e associazione Il Moderno. Nel centenario della nascita di Italo Calvino, va in scena il reading di Paolo Hendel ‘Viola e il barone’, accompagnato da musiche eseguite dal vivo da Renato Cantini (tromba) e Michele Staino (contrabbasso). Sempre venerdì alle 21.30, in Carabattole Battiato Battiato tribute band, in piazza Gramsci rassegna di danza Le Diablo dance evolution.