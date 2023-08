Terza corsia A11 Arriva l’annuncio Giani: "Il cantiere partirà a ottobre"

Nella serata di ieri, alla vigilia di uno dei giorni emblematici della quiete e del riposo, arriva l’annuncio ufficiale: ad ottobre partiranno i lavori alla terza corsia della A11. Ad ufficializzarlo è stato, con un breve comunicato, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. I primissimi cantieri, secondo il programma, prenderanno il via dalla zona di Prato e, progressivamente, avanzeranno verso Pistoia. Il primo lotto dei lavori infatti, a meno di cambiamenti da quanto già annunciato dal gruppo Autostrade, non interesserà direttamente il tratto pistoiese, sul quale s’interverrà nel secondo lotto. Nella nostra provincia, dunque, i lavori non dovrebbero partire alla fine del 2023, ma più avanti.

Il via ai cantieri del primo lotto, comunque, significa lo sblocco di un opera lungamente annunciata e mai veramente partita fino adesso. Un’attesa che aveva iniziato a far maturare un certo scetticismo sia tra gli automobilisti che, soprattutto, tra i rappresentanti della politica locale. Ora, invece, è arrivata la svolta. "Finalmente – sottolinea il presidente Giani – grazie all’approvazione del decreto Omnibus del 7 agosto, possiamo ufficializzare l’inizio dei lavori. Il decreto è stato fondamentale, visto che così non avremo più più il parere vincolante del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nella progettazione. Questo significherà una semplificazione dell’iter e, come risultato, avremo una velocizzazione nella realizzazione del progetto".

L’opera, insieme al raddoppio ferroviario della tratta Pistoia – Montecatini, è una dei cantieri strategici del decennio per la Toscana settentrionale. La terza corsia, infatti, sarà collegata ad una serie di miglioramenti alla viabilità anche nell’area fiorentina e pratese, a tutto vantaggio dei tanti pistoiesi pendolari che lì si recano quotidianamente al lavoro. "Auspico adesso che avvenga in tempi rapidi l’avvio dei lavori – conclude Giani –. Si tratta di un intervento strategico per la viabilità di collegamento nell’area Firenze-Prato- Pistoia, con l’ampliamento a tre corsie che alleggerirà il traffico in una delle zone più congestionate d’Italia. Non solo, l’opera infrastrutturale sarà un beneficio anche per l’intera area polifunzionale di Novoli, sulla quale si concentrano attività importanti dalla cittadella universitaria, al centro direzionale, alle altre realtà finanziarie in via di sviluppo".

Tanti benefici, però, saranno anticipati da una serie di inevitabili disagi. In attesa dei dettagli del cantiere (tempistiche, estensione, modalità di lavoro), occorre mettere in conto, in autunno, inevitabili rallentamenti e code derivanti dai restringimenti di carreggiata che si verranno a creare nell’area – già congestionata – tra Firenze e Prato. Una serie di problematiche che, tuttavia, si vengono a verificare ogni qualvolta che si portano miglioramenti o aggiornamenti alle vie di comunicazioni più importanti.

Francesco Storai