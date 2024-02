Terribile frontale tra auto e moto. Centauro d’urgenza in ospedale

Ancora strade di sangue nella nostra provincia, ancora momenti di dolore e apprensione. Erano circa le 16 di ieri pomeriggio quando nella trafficatissima via Toscana si è verificato un terribile incidente, con un’automobile e una motocicletta che si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato devastante, la dinamica e le cause ancora da accertare.

Ad avere la peggio è stato ovviamente l’uomo in sella alla moto, una Harley Davidson, sbalzato via dal mezzo. A soccorrerlo sono arrivati tempestivamente i sanitari della Misericordia di Pistoia, che hanno provveduto a stabilizzarlo e a prestargli le prime cure del caso. Il quarantaquattrenne è sempre rimasto vigile, ma presentava diverse fratture ed escoriazioni. Entrambe le spalle, in particolare, sarebbero risultate lussate. È stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Non c’è stato bisogno di cure per il conducente della vettura, una Mercedes, coinvolta nello scontro.

L’incidente ha avuto un grosso impatto anche in termini di viabilità: la carreggiata è stata a lungo bloccata in entrambi i sensi di marcia, per permettere ai soccorsi di operare e successivamente agli addetti ai lavori di rimuovere i mezzi incidentati e i detriti. Ciò ha provocato lunghissime code in entrambe le direzioni, acuendo il disagio del traffico cittadino già provato dalla perdurante chiusura della tangenziale.

albe