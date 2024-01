Terremoto Pd. Se ne vanno due segretari

Il Partito Democratico perde due dei suoi tre segretari. A rassegnare le dimissioni sono stati Valerio Sichi e Gabrio Fini, rispettivamente segretario dell’unione comunale il primo e del circolo di San Marcello il secondo. Sichi è stato temporaneamente sostituito da un triumvirato composto dall’ex sindaco Moreno Seghi, l’ex assessore Luca Buonomini e dal consigliere in carica Andrea Pierazzi, mentre per il secondo non c’è ancora il sostituto. Resta in carica la segretaria del circolo di Maresca, l’assessora Alice Sobrero. Mentre nel caso di Sichi l’abbandono era nell’aria da tempo, a causa della diversità di vedute sulla realizzazione della funivia Doganaccia Corno alle Scale, non sembravano così imminenti quelle di Fini, che scrive amaramente: "È con dispiacere che comunico le mie dimissioni immediate e irrevocabili da segretario. Contemporaneamente comunico che non ho rinnovato la tessera Pd del 2023 – aggiunge –: nel periodo in cui ho militato attivamente, l’ho fatto col massimo impegno e con generosità cercando di portare un contributo di idee e ricercando lo sviluppo e il bene della comunità dove vivo, impegnando molto del mio tempo libero che adesso non ho più. Di recente il Pd è cambiato radicalmente, si è trasformato in altro soggetto politico ben lontano dalle ispirazioni iniziali di Walter Veltroni e anche dall’origine dell’esperienza dell’Ulivo; di conseguenza non mi ci riconosco. Non vedo più un partito pluralista che fa sintesi dei diversi pensieri e allo stesso tempo li rispetta tutti".

Andrea Nannini