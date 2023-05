Terremoto in Comune Danti-choc: il sindaco toglie le deleghe all’assessore Formento

Terremoto politico nel Comune di Abetone Cutigliano: revocata dal sindaco Marcello Danti, le deleghe a turismo, sport, attività economiche, nuove tecnologie e transizione ecologica all’assessore Andrea Formento, avocandole temporaneamente a sé. Trattandosi di un rapporto fiduciario il sindaco decide in totale autonomia sia l’attribuzione che la revoca delle deleghe. "Il venir meno del rapporto fiduciario – si legge nel decreto di revoca – nel perseguire gli obbiettivi programmatici tra il sindaco e l’assessore non è da intendersi riferito a qualità personali o professionali del signor Andrea Formento". La motivazione risiederebbe invece in "motivi di opportunità politica ed al fine di imprimere maggior impulso alle attività amministrative". Per la nomina di un nuovo assessore e la ridistribuzione delle deleghe, Marcello Danti rinvia ad un successivo decreto. Ma la "rimozione" a sorpresa di Formento apre nuovi scenari nella compagine di governo del Comune, assolutamente non scontati.

Che i rapporti tra il sindaco, Marcello Danti e il presidente del municipio di Abetone, Andrea Formento, non fossero idilliaci, è noto da tempo, basta andare indietro di pochi mesi per ritrovare Formento e Danti su fronti opposti nel passaggio dell’acquedotto a Gaia. Lo strappo si consumò negli ultimi dieci giorni di settembre quando il primo convocò un’assemblea per raccogliere i consensi a mantenere l’acquedotto sotto il controllo comunale, mentre il secondo due giorni dopo ne convocò un’altra per spiegare le ragioni della sua decisione di prendere atto che la Regione aveva già nominato un commissario e non opporsi al passaggio a Gaia spa. Evidentemente in questi mesi il rapporto non ha trovato margine di miglioramento e anche le ultime rispettive, evidentemente non concordate, hanno esacerbato ulteriormente gli animi.

Gli scenari che si aprono per il governo del Comune, a questo punto sono diversi: Danti nomina un nuovo assessore e lascia Abetone senza rappresentanza, innescando così un altro problema: ipotesi che ad ora non gode di grande credito. Oppure la maggioranza si spacca con Diego e Maurizio Petrucci, Andrea Tonarelli, Andrea Formento e Veronica Scandagli da una parte, contrapposti a Marcello Danti, Gabriele Bacci e Tommaso Ziviani: anche questa però è un’ipotesi tutta da verificare. Si profilano ore calde in attesa che le acque si calmino e che i protagonisti della vicenda decidano cosa sia meglio per la cittadinanza. E nel frattempo potrebbero anche essere i voti della minoranza, almeno per un certo periodo e su determinati temi, a tenere in piedi il governo del Comune. "L’avvicendamento – ha commentato Danti – si è reso necessario per velocizzare le attività in essere, entro la fine della settimana nominerò il nuovo assessore". Lapidario.

Andrea Nannini