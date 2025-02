Tenta il colpo al garage. Poi la spaccata in boutique. Fermato un minorenne

Non ha neppure 18 anni, ma è già un personaggio fin troppo noto alle forze dell’ordine. E martedì notte, tra le 22.30 e le 23, ha colpito due volte tra via Manin e corso Matteotti. Un ragazzo italiano di 17 anni ha provato a entrare nel Garage Olimpia, vicino alla stazione ferroviaria Montecatini Centro. Il ragazzo, con ogni probabilità, voleva commettere un furto, e ha fatto un sacco di confusione cercando di aprire la porta di ingresso. Quando è penetrato all’interno, per sua sfortuna, si è trovato davanti al proprietario del locale. Ne è scaturita una colluttazione, dove il piccolo malvivente ha avuto la peggio ed è scappato prima dell’arrivo dei carabinieri. Non contento di essersela cavata, il ragazzo si è spostato in corso Matteotti e ha deciso di fare una spaccata alla Boutique Bonvicini, servendosi di una grossa pietra. Il sasso non è stato sufficiente a mandare in pezzi la vetrina del negozio, procurando comunque un danno. I vicini hanno chiamato il numero unico di emergenza 112, mentre anche questa volta lo sfortunato malvivente ha deciso di darsela a gambe. La polizia di Stato ha messo fine alla sua notte brava. Gli agenti del commissariato di Montecatini lo hanno fermato e portato in ufficio. Il ragazzo ha provato più volte a ribellarsi alle forze dell’ordine, anche in questo caso senza alcun successo. Una volta condotto in commissariato, il minorenne è stato denunciato per tentata rapina impropria, danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale.

La notizia delle imprese di questo giovane così attivo hanno fatto subito il giro della città creando forte preoccupazione tra la gente, indipendentemente dalla vicenda in sé. Nemmeno una settimana fa, tra piazza XX Settembre e via Solferino, tre tunisini hanno procurato lesioni gravi a un albanese, rompendogli un braccio, la mattina alle 8, davanti agli sguardi attoniti delle persone dirette al lavoro o a portare i figli a scuola. Due degli aggressori sono stati arrestati poco dopo dalla polizia di Stato perché uno di loro aveva tentato una rapina in un supermercato nelle vicinanze. E questo è solo uno dei fatti più recenti avvenuti. Il sindaco Claudio Del Rosso sottolinea come gli ultimi fatti delittuosi avvenuti in città si siano conclusi con la cattura dei responsabili. "Mi complimento in questo caso con la polizia di Stato – sottolinea – ma estendo il mio apprezzamento a tutte le forze dell’ordine per il modo in cui stanno affrontando la situazione. Purtroppo c’è molto da fare. Vorrei evidenziare l’impegno a mettere il maggior numero di mezzi fuori nei momenti più rischiosi".

Daniele Bernardini