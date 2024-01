Tensione al derby Pistoiese-Aglianese, alterco con i tifosi nel finale di partita. Fossati scortato

Pistoia, 22 gennaio 2024 – Momenti di alta tensione nel derby tra Pistoiese e Aglianese. Dopo il fischio finale, in particolare, c’è stato un alterco tra alcuni tifosi arancioni in tribuna e il presidente neroverde Fabio Fossati, che mentre camminava verso gli spogliatoi sarebbe stato insultato, rispondendo ’a tono’. Attimi di caos, con protagonista anche un non identificato collaboratore del club ospite, tant’è che il patron è stato accompagnato verso l’uscita dal campo da alcuni agenti della Polizia.

"Sono disgustato da quanto è successo – ha detto Fossati dopo la gara –: sono stato offeso per tutta la partita da un gruppo di persone che non hanno nulla a che vedere con sport. Nel mirino non c’ero solo io, ma anche altri. Provo una grande tristezza – ha aggiunto –: queste persone si comportano come se i problemi della Pistoiese siano legati alla rivalità con l’Aglianese e alla mia figura. Sono stato offeso anche da dei tesserati nel tunnel e un mio collaboratore ha rischiato di essere colpito fisicamente. Sono talmente amareggiato – ha concluso – che anche la vittoria passa in secondo piano".

Dal canto proprio, la società arancione ha diffuso una breve nota: "Ci complimentiamo con la formazione ospite per una vittoria storica. Auguriamo all’Aglianese di vincere il campionato e di trovare modi garbati di esprimere la propria gioia – è l’affondo –. Ci concentriamo sul nostro cammino e pensiamo a migliorare velocemente per raggiungere quanto prima l’obiettivo salvezza". L’altro ’patron’, Maurizio De Simone, ha poi aggiunto: "Non ero presente, ma da quanto mi è stato riferito tutto è nato dal fatto che un collaboratore dell’Aglianese ha esultato in modo provocatorio davanti alla tribuna e questo ha determinato una reazione dei supporter della Pistoiese. Ci è andato di mezzo il presidente dell’Aglianese e di questo sono molto dispiaciuto – ha concluso –, ma purtroppo sono cose che capitano nel calcio. Anch’io all’andata sono stato insultato, peraltro".