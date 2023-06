Tempo di cantieri nelle scuole Doppio piano da 90mila euro "Edifici più moderni e green"

di Giovanni Fiorentino

Il Comune di Serravalle potrà usufruire di due finanziamenti da 90mila euro ciascuno, che verranno utilizzati per interventi volti all’ammodernamento delle scuole di Masotti e Casalguidi. Questo è quanto anticipato pochi giorni fa dall’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini, durante i primi minuti dell’ultima seduta del consiglio comunale. "Si tratta di due contributi per progetti cosiddetti ’non nativi’, finanziati dallo Stato con la legge numero 160 del 2019 – ha spiegato Gargini a tal proposito, illustrando le novità – per un totale di 180mila euro". La somma, equamente ripartita in modo da garantire lo stesso importo in entrambe le opere preventivate, verrà investita nella manutenzione di alcuni edifici scolastici del territorio. O per essere più precisi, verrà investita, nella loro riqualificazione energetica, in modo da ottimizzarne i consumi e renderli più efficienti.

Iniziando in rigoroso ordine cronologico dal progetto che dovrebbe trovare attuazione pratica per primo, ovvero quello che dovrebbe interessare la scuola elementare di Stazione Masotti. Il piano si svilupperà attraverso due interventi paralleli: da un lato, l’installazione di una pompa di calore aria-acqua, visto che l’edificio è attualmente servito da un unico generatore a metano per quanto riguarda il riscaldamento. Dall’altro, i lavori riguarderanno anche la sostituzione dell’attuale impianto di illuminazione, nell’ottica dell’efficientamento energetico. "Il sistema di illuminazione era ottimo e funzionava comunque alla perfezione – ha specificato Gargini – ma si tratta di un campo specifico in cui ogni due o tre anno vengono realizzati impianti con una resa sempre maggiore. E invece di sostituire singolarmente le eventuali lampadine non funzionanti, in futuro, abbiamo optato per agire in maniera preventiva".

L’operazione dovrebbe iniziare sul finire della prossima estate: l’obiettivo resta quello di affidare i lavori entro la metà del prossimo settembre, per poi chiudere il cantiere entro il 31 dicembre del 2024. Un intervento piuttosto simile riguarderà anche il plesso scolastico di Casalguidi. E anche in questo caso il lavoro sarà scomposto in due operazioni complementari: le operazioni di "relamping" saranno affiancate dall’installazione di un impianto fotovoltaico, sempre con l’obbiettivo ultimo di efficientare lo stabile in termini energetici e di consumi. Quest’opera entrerà però nel vivo il prossimo anno e secondo i programmi dovrebbe chiudersi a dodici mesi di distanza dalla precedente: il cronoprogramma prevede l’affidamento dell’incarico nel settembre del 2024. Per far sì che i lavori siano finiti entro il 31 dicembre del 2025, in modo da rispettare le tempistiche.