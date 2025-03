Tempo determinato . Un cameriere per ristorante

Si ricerca cameriere/a da inserire nell’organico di un ristorante di prossima apertura. La persona si occuperà di servizio ai tavoli e gestione bar. Richiesti: possesso Haccp, conoscenze informatiche di base per prendere ordini ai tavoli e uso Pos, conoscenza base della lingua inglese, possesso patente . Orario di lavoro part time 30 ore. Contratto iniziale a tempo determinato di 3 mesi e successivo contratto a tempo indeterminato. Per lo stesso locale, si ricerca anche aiuto cuoco/a. La persona si occuperà di preparazione della linea, cucinare in brigata, sanificare gli ambienti. Richiesti: esperienza nella mansione, possesso Haccp, conoscenze informatiche di base per utilizzare il gestionale di magazzino, possesso patente per raggiungere il posto di lavoro. Contratto iniziale a tempo determinato di 3 mesi e successivo contratto a tempo indeterminato. Contatti i e candidature: [email protected]