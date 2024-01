Tempio Chiazzano e Pescia non hanno scelta: devono centrare la vittoria

La diciassettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria prenderà il via alle 15 di oggi. Nel girone A di Prima hanno tutte l’impellente necessità di vincere per allontanarsi o tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Il Giovani Via Nova farà visita al Corsagna, mentre il CQS Pistoia dovrà vedersela con l’Academy Porcari attuale seconda del raggruppamento. Tempio Chiazzano e Pescia dovranno aggiudicarsi l’intera posta in palio, per evitare di restare sempre più impantanate nella zona retrocessione: la banda Panati in casa della Folgor Marlia, gli uomini di Montagnolo fra le mura amiche contro il Serricciolo. Passando al girone C, gara impegnativa per il Quarrata sul campo dello Jolo. Scontro-salvezza per gli Amici Miei contro il C.F. 2001.

Scendendo invece in Seconda, la Montagna Pistoiese, capolista del girone E, a Gavinana se la vede con la Virtus Montale. L’Atletico Casini Spedalino attende invece un Prato Nord in ottima forma. Il San Niccolò sfida il La Querce. Si giocano anche Pistoia Nord-Cintolese, Chiesanuova-Olimpia Quarrata e Borgo a Buggiano-Galcianese, Montale Pol.90 Antares-Montalbano Cecina e Montemurlo Jolly-San Felice.