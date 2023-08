Telecamere, 152mila euro a Pistoia: sicurezza e videosorveglianza

152 mila euro destinati a otto comuni della provincia di Pistoia per sicurezza e videosorveglianza. La giunta regionale ha infatti approvato la graduatoria che, su proposta dell’assessore alla sicurezza e ai rapporti con gli enti locali Stefano Ciuoffo, assegna

1 milione 300mila euro a 69 comuni delle dieci province toscane per la realizzazione e installazione di impianti di videosorveglianza. Contributi che variano da un minimo di 6 mila a un massimo di 40mila euro e che, come detto, andranno anche agli otto comuni di Serravalle Pistoiese, San Marcello Piteglio, Marliana, Sambuca Pistoiese, Montale, Pieve a Nievole, Uzzano e Lamporecchio per un totale di 152.510 euro con una media di circa 17mila euro per comune.

Nel dettaglio, a Serravalle e a Montale vanno 25mila euro ciascuno, mentre a San Marcello Piteglio e a Pieve a Nievole 20mila. Per Sambuca e Marliana sono stati destinati 15mila euro a testa, mentre a Lamporecchio vanno 18mila 200 euro. Chiude Uzzano con 14mila 310 euro.

"È il nostro contributo per una Toscana più sicura – spiegano l’assessore Ciuffo e il governatore Eugenio Giani – e per garantire nei centri abitati maggiori controlli contro ogni atto criminoso. È bene però ricordare che questo non un provvedimento risolutivo, bensì va accompagnato a iniziative di animazione e socialità soprattutto nelle zone più fragili. Azioni che gli amministratori locali conoscono bene e che in moltissimi casi vengono realizzate, affiancando alle dotazioni tecnologiche l’elemento indispensabile rappresentato dal presidio umano e dalle attività di socializzazione".

