Tecnologia ok ma salviamo il buonsenso

Gabriele Galligani

Alcuni giorni fa il vicesindaco di Pescia ed ex presidente della Provincia Aldo Morelli ha raccontato sui social quello che gli è capitato cercando di prelevare qualche centinaio di euro a un bancomat. Invece dei soldi la macchina ha "sputato" un foglietto dove si diceva che per un errore l’importo era stato addebitato ma che non i soldi non erano stati erogati. Morelli veniva quindi invitato a recarsi allo sportello della banca. Cosa che la mattina dopo ha regolarmente fatto, pensando di ricevere i 250 euro che aveva chiesto. E la cosa sarebbe finita lì. Troppo semplice. Invece si è sentito dire che l’importo poteva solo essere di nuovo accreditato.