Teatro Il Francini riparte e ha già due bis

Che la voglia di tornare a teatro sia fortissima lo conferma la richiesta: non è neppure partita la stagione, che due dei titoli in cartellone sono già al ‘bis’. Riprende, dopo due anni di stop forzato, la stagione teatrale di Serravalle con la consueta programmazione al Teatro Francini di Casalguidi messa a punto da Atp-Teatri di Pistoia e Comune di Serravalle, con sette titoli pensati per incontrare il pubblico adulto nella fascia serale con tre spettacoli a cura di Saverio Barsanti e quello delle scuolela mattina con quattro rappresentazioni a cura di Francesca Giaconi. Cominciando dalla prosa ‘per i grandi’, si parte già venerdì 17 marzo (ore 21) con "La commedia più antica del mondo" de I Sacchi di Sabbia con Massimo Grigò che già al Funaro aveva segnato un tutto esaurito, per poi proseguire il 14 aprile (ore 21) con "Le ragazze di San Frediano" dal romanzo di Pratolini con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino e, a chiudere, il 12 maggio (ore 21) "Sergio" un brillante monologo di e con Francesca Sarteanesi con la collaborazione drammaturgica di Tommaso Chieli. Nel mezzo ecco invece i titoli per bambini e ragazzi (tutti alle 10.30), il 29 marzo "Tanto gentile" di e con Alessandra Bedino (fascia d’età 11-13 anni), il 12 aprile "Smacchia la Wanda" di Francesca Giaconi con Ornella Esposito (produzione Atp; fascia d’età 3-7 anni), il 2 maggio "Shakespeare da tavolo-Romeo e Giulietta" di e con Massimiliano Barbini (pensato per un pubblico tra i 12 e i 13 anni) e infine il 10 maggio "Le canzoni di Rodari" di e con Valentino Dragano (età 7-10 anni). A presentare questo graditissimo ritorno ieri c’erano il direttore Atp Gianfranco Gagliardi e il direttore artistico Saverio Barsanti, assieme all’assessora alla cultura del Comune di Serravalle Ilaria Gargini e agli attori Grigò e Barbini. "Siamo riusciti a mettere a punto un paniere variegato di spettacoli che incontri un pubblico il più ampio possibile – ha detto Gagliardi –. La richiesta che arriva già adesso dalle scuole è sorprendente, tanto da richiedere già due repliche per due degli spettacoli per i ragazzi. Siamo sempre più convinti della funzione supplementare svolta oggi dai teatri dopo il difficile momento della pandemia, intesi come luoghi di coesione sociale. Le stagioni stanno riscuotendo ottimi risultati, tanto che il nostro presidente ha incontrato i sindaci del territorio per valutare un’ulteriore crescita della proposta".

"Siamo davvero felici della proposta di quest’anno e delle scelte adottate dal direttore artistico Barsanti e da Giaconi – ha aggiunto Gargini –. La risposta è notevole, lo stop ha rafforzato la voglia di andare a teatro". I biglietti per gli spettacoli serali hanno un prezzo di 11 euro, 5 euro per quelli mattutini destinati alle scuole. Prevendita dal lunedì precedente la data della rappresentazione alla biblioteca Eden di Casalguidi (0573.917414), alla biglietteria del Manzoni (0573.99160927112) e al Funaro (0573.977225). Tagliandi anche on line sul circuito www.bigliettoveloce.it

linda meoni