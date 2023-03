Teatro Francini Ecco un moderno Aristofane

Apertura di stagione stasera per il Teatro Francini di Casalguidi che dopo lo stop da pandemia torna finalmente ad ospitare spettacoli e iniziative rivolte al pubblico adulto e a quello in età scolare. A inaugurare il cartellone ( stasera alle 21) "La commedia più antica del mondo – Discorso su Gli Acarnesi di Aristofane", protagonista la straordinaria verve dell’attore Massimo Grigò, che già nelle scorse settimane ha conquistato il pubblico segnando un tutto esaurito al Funaro.

Ripulito dai cascami del tempo, il dispositivo comico de Gli Acarnesi – la più antica commedia del mondo, oggi non più in repertorio – è ancora esplosivo, nella sua riflessione sulla necessità della pace in un mondo perennemente in guerra. Con questo lavoro, "I Sacchi di Sabbia", con la collaborazione di Francesco Morosi, hanno dato il via ad un progetto su Aristofane, sostenuto da Compagnia Lombardi-Tiezzi e dai Festival Inequilibrio e Kilowatt, che culminerà in futuro nella messa in scena del Pluto, l’ultima opera del grande commediografo greco. A distanza di 2500 anni, nella storia di Diceopoli (il contadino che, stufo della guerra, stipula con Sparta una pace personale, fondando una sua polis alternativa), la commedia continua a porci delle domande fondamentali: il mondo è marcio? E se sì, si può rifondarlo, immaginarne uno nuovo? Si può essere al tempo stesso grandi umanisti e insolenti, eleganti e osceni, anarchici e civili? Si può amare il proprio pubblico e al tempo stesso insolentirlo beffardamente? I biglietti sono in vendita al prezzo di 11 euro; info chiamando la biblioteca Eden allo 0573.917414 oppure on line su www.bigliettoveloce.it. Prossimo appuntamento il 14 aprile con "Le ragazze di San Frediano" con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, mentre il pubblico dei più piccoli potrà divertirsi con "Smacchia la Wanda" (12 aprile; fascia d’età, 3-7 anni).

linda meoni