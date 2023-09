Teatro Da fare e da vedere, ce n’è per tutti

Per una stagione che va, ce n’è un’altra che viene ed è quella all’insegna del teatro. Si scaldano i motori sui palcoscenici dei Teatri di Pistoia con due appuntamenti aperti al pubblico rivolti a coloro che il teatro lo vogliono fare e coloro che invece il teatro lo vogliono vedere. Primo in ordine di tempo l’open day al Funaro atteso per oggi, mercoledì 13 settembre, alle ore 17, dove si presenteranno i laboratori per i più piccoli (6-13 anni) e per tutti. Per bambini e giovani sarà possibile fare piccole prove di giocoleria, equilibrismo e teatro e Massimiliano Barbini, responsabile dei laboratori del Funaro, introdurrà, per chi lo desidera, tutti i corsi che ripartiranno il 2 ottobre (con la prima settimana di prova e gratuita). Diciassette saranno le proposte stagionali dedicate a persone dai 6 ai 90 anni: teatro, scrittura, arti circensi per bambini, giovani, adulti, anziani e persone con disabilità, a cura di Sara Balducci, Stefano Bertelli, Romina Breschi, Gianni Cascone, Rossana Dolfi, Ornella Esposito, Elena Ferretti, Massimo Grigò, Annibale Pavone, Francesca Sarteanesi, Silvia Todesca, Andrea Vanni. In agenda anche corsi individuali e collettivi alla Scuola di musica e danza Mabellini con un corpo docenti recentemente rinnovato e che il 20 e il 27 settembre presenterà i corsi di danza e di propedeutica musicale, e il Teatro Laboratorio della Toscana, diretto da Federico Tiezzi, dedicato ai professionisti del teatro, che il 15 ottobre presenterà, al Bolognini, una dimostrazione di lavoro a cura di Roberto Latini. L’ente, come ogni anno propone anche "A scuola di teatro", il progetto indirizzato alle scuole (istituti secondari di secondo grado e alle terze classi degli istituti di primo grado). In programma spettacoli e laboratori per gli studenti che vanno dall’introduzione alla visione teatrale e all’ascolto musicale, alla creazione di podcast e video e quest’anno anche un percorso dedicato agli insegnanti sulla lettura ad alta voce. Per informazioni: 0573.991607 o su www.teatridipistoia.it alla voce ‘Formazione’. Ma c’è anche un altro corposo capitolo, quello del teatro da vedere. Per averne un assaggio è in programma una presentazione della stagione rivolta alla città. L’appuntamento è per venerdì 15 alle 18 al Funaro dove, tra sorprese, ospiti e brindisi finale, sarà presentata una carrellata degli spettacoli che vanno a comporre il cartellone 20232024.

Intanto, nei giorni scorsi è stata aperta la campagna abbonamenti alla biglietteria del Teatro Manzoni per la conferma delle vecchie sottoscrizioni con vendita delle nuove a partire dal 15 settembre. Il calendario prevede inoltre la possibilità di mettere insieme un carnet di biglietti secondo la formula "Libero" dal 23 al 28 settembre, con prevendita dei singoli biglietti per tutti gli spettacoli delle varie stagioni da martedì 3 ottobre (biglietteria aperta il martedì e giovedì dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 11 alle 15 e il venerdì e sabato in doppio turno dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19).

l.m.