Teatri di Pistoia La Stagione dei concerti

Cinque concerti sinfonici, un recital pianistico, un caposaldo del repertorio sacro e, per la prima volta, un’opera. Fervono i preparativi per il debutto della Stagione concertistica dei Teatri di Pistoia. L’esordio è per sabato 28 ottobre alle 20.30 al Teatro Manzoni con l’orchestra Leonore, Daniele Giorgi sul podio e Alexander Lonquich solista al pianoforte nell’interpretazione del Concerto op.54 di Schumann. "La musica canta quello che il mondo tace", sottolinea con soddisfazione Giorgi, che da 19 anni è impegnato in un progetto ambizioso e meticoloso che ha reso Leonore una delle migliori compagini orchestrali in circolazione: nel prossimo 2024 salirà per la prima volta sul palcoscenico della Sala Verdi di Milano e della Elbphilharmonie di Amburgo, una delle sale da concerto più importanti al mondo. L’allestimento di un’opera è un’assoluta novità. "Ci pensavamo da molto tempo – spiega Giorgi –. un’opera realizzata con la stessa cura con la quale affrontiamo il repertorio sinfonico, con la coerenza stilistica e l’esaltante lavoro di squadra che caratterizzano il nostro progetto. Niente di meglio allora che cominciare il nuovo anno con Mozart".

"Così fan tutte" andrà in scena il 21 gennaio alle 16 con un allestimento semi-scenico a cura di Roberto Valerio e un cast internazionale: Lubov Karetnikova, statunitense di origini russo-ucraine, sarà Fiordiligi e l’austriaca Anna-Katharina Tonauer, Dorabella; Roberto Lorenzi vestirà i panni di Guglielmo e l’ungherese Gyula Rab quelli di Ferrando. Il pianista russo Mikhail Pletnev sarà protagonista l’8 novembre di un attesissimo recital che lo vede alle prese con i Preludi di Chopin e Scrjabin. Il concerto di Natale è dedicato alla "Petite messe solennelle" di Rossini, con il Coro Filarmonico Maghini e quattro magnifiche voci soliste. E poi due orchestre ospiti: la Kremerata Baltica guidata da Gidon Kremer, con un programma inconsueto e di grande impatto, e l’Orchestra della Toscana diretta da Umberto Clerici insieme a Marc Bouchkov, trentaduenne violinista di origini russo-ucraine. La Leonore torna l’11 febbraio e il 24 aprile, con due violoncellisti solisti, Kian Soltani e Natalie Clein. Tra dicembre e maggio partirà anche la Stagione cameristica, alla sua 61^ edizione, con sette appuntamenti. L’apertura, il 16 dicembre nel Saloncino della Musica di Palazzo de’ Rossi, è affidata al Trio Debussy, il più longevo trio italiano, mentre a gennaio il pianoforte diventerà un’orchestra sotto le venti dita del duo pianistico Silver Garburg. Febbraio sarà dedicato al duo archi e pianoforte, prima con lo straordinario talento del giovane violinista Giovanni Andrea Zanon e della pianista Leonora Armellini, poi con il violoncello di Enrico Bronzi affiancato al pianoforte da Francesca Sperandeo. Al Teatro Bolognini il 9 marzo si esibirà il Janoska Ensemble. Infine, al Saloncino, il 23 marzo Quatuor Modigliani e il e 4 maggio il soprano Arianna Vendittelli. Info: Biglietteria Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112; www.teatridipistoia.it

Chiara Caselli