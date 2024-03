Tau Comedy Lab. Il circo del cabaret

Tappa pistoiese del Tau Comedy Lab domani sera alle 21 al Cral Hitachi, in via Ciliegiole 77. Lo spettacolo, sotto la guida artistica dell’autore Salvo Spoto è un circo del cabaret itinerante che porta con sé alcuni dei migliori comici toscani e liguri. La serata sarà presentata da Simone Gai, che per l’occasione rivestirà anche i panni del comico. Sul palco si alterneranno le esilaranti performance di Matteo Cesca, Cristiano Chesi, Giancarlo Dilà, Armando Manfredi, Davide Notarantonio, Fulvio Fuina e Rino Ceronte. "E’ un modo – tengono a sottolineare i comici – per far scoprire la comicità in quei centri dove di solito si è abituati a uscire solo per quattro chiacchiere e una birra". Una prima data che vuole in qualche modo far da scossone, perchè si prenda atto dell’esistenza di laboratori di comicità stabili in città vicine. Per informazioni e biglietti 0573.370459.