Tariffa puntuale: Quarrata pronta a partire nel 2025

"Il discorso con Alia è aperto da tempo, non dipende solo da noi. Su queste basi, ci auguriamo di poter partire con la "tariffazione puntuale" all’inizio del 2025". Lo ha annunciato il sindaco Gabriele Romiti, facendo così il punto per quanto concerne una tematica della quale si parla da anni. E che per l’amministrazione figura fra le priorità, visto che è stata inserita anche nell’ultima versione del Documento unico di programmazione approvato poche settimane fa. Si tratta di un nuovo metodo di calcolo della tassa dei rifiuti, già in vigore in altre parti della Toscana e del resto d’Italia, che tiene conto in parte anche della reale quantità di rifiuto conferito dall’utente. Accanto ad un corrispettivo fisso, la bolletta andrà dunque a prevedere una parte variabile legata al quantitativo di scarto prodotto. Nel documento in questione viene inoltre ribadita l’intenzione di potenziare il monitoraggio per quanto concerne gli abbandoni di scarti tessili (e non) per una criticità più volte denunciata dal presidente di Legambiente Daniele Manetti e dai volontari dell’associazione.

"In tema di gestione dei rifiuti, sono maturi i tempi per il passaggio alla tariffa puntuale, che segue il principio per cui chi produce meno rifiuti paga meno – si legge nel Dup - in questo modo potrà diventare un prelievo più equo e premiare i comportamenti virtuosi. Questa politica sarà accompagnata dal potenziamento dei controlli relativi all’abbandono di rifiuti". Perché il passaggio alla nuova tariffazione non potrà avvenire nel giro di un anno? Perché per iniziare la sperimentazione (oltre al via libera di Alia, sulla base di determinati requisiti) serve anche un certo preavviso: i Comuni in cui il nuovo sistema partirà il prossimo 1 gennaio avevano manifestato interesse lo scorso anno. Quarrata può mettere sul piatto una percentuale di raccolta differenziata che nel 2022 si è attestata al 69,7% (per una crescita di sei punti percentuali rispetto al 2020): 9245 le tonnellate di rifiuti raccolti per essere avviati al riciclo. Numeri che lasciano ben sperare.

Giovanni Fiorentino