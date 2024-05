Taric, partono gli incontri. Ecco come ritirare il kit

"Con la tariffa puntuale verranno premiati quei cittadini che si impegneranno maggiormente nella raccolta differenziata". E’ il commento del vice-sindaco Federico Gorbi, a proposito del passaggio di Serravalle alla tariffa corrispettiva a partire dal prossimo 1 gennaio. Si tratta di un nuovo metodo di calcolo della tariffa sui rifiuti (già attuato in altre realtà comunali di tutta la Toscana) che sostituirà la Tari: la Taric, come viene abbreviata (ossia la tariffa rifiuti corrispettiva) tiene conto non solo della metratura dell’immobile dell’utente, ma anche della reale quantità di rifiuto conferito. Accanto a un corrispettivo fisso, la nuova bolletta prevederà anche una parte variabile legata al quantitativo di scarto prodotto. Una modalità che dovrebbe avvantaggiare i cittadini virtuosi, tramite bollette più "leggere" per chi produce meno rifiuti. Il passaggio alla Taric sarà illustrato in una serie di incontri nelle frazioni organizzati da Alia e dall’assessorato all’ambiente. Inizieranno alle 21 e sono già stati calendarizzati allo scopo di mettere al corrente i residenti delle novità e chiarire eventuali dubbi della cittadinanza: il primo incontro si terrà il prossimo 20 giugno presso la palestra comunale di Casalguidi, il secondo il 27 giugno successivo presso i locali dell’ex-circolo di Masotti e il terzo è stato fissato per il 4 luglio prossimo il circolo di Ponte di Serravalle. Dovranno essere ritirati i nuovi contenitori e sacchetti per la spazzatura: questi ultimi avranno impresso un codice associato alla singola utenza, che gli operatori ecologici leggeranno con apposita strumentazione al momento del ritiro dei rifiuti. Per avere il nuovo kit e restituire i contenitori attualmente in dotazione ci si può rivolgere al "Pop Up Alia Store" che sarà allestito in collaborazione con il Comune presso la ex-scuola elementare Cantagrillo di via Montalbano dal 5 giugno al 27 luglio. Il nuovo punto sarà aperto il mercoledì ed il sabato dalle 8:30 alle 13:30 ed il giovedì dalle 13:30 alle 18:30. "Chi però ha difficoltà ad andare a ritirare il nuovo kit potrà chiamare il call center di Alia Il Comune consiglia invece alle utenze non domestiche di grandi dimensioni di avvalersi del servizio gratuito di consulenza di Alia, poiché la quantità e il volume dei contenitori possono variare da azienda ad azienda.

Giovanni Fiorentino