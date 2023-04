Tari, è bufera sui rincari "Ingiusto incolpare Regione"

Il nuovo regolamento Tari infiamma Pistoia e i pistoiesi che si fanno i conti in tasca pensando ai rincari annunciati e approvati in consiglio comunale. La questione è economica ma anche politica. Ed ecco, the day after, l’attacco del gruppo consiliare del Pd pistoiese. "Il dibattito in consiglio comunale ha evidenziato alcune peculiarità – scrivono i dem –. Pistoia ha conseguito negli ultimi anni il duplice primato di aver visto da un lato esplodere le tariffe per l’utenza e, dall’altro, registrare l’ultimo posto in termini di raccolta differenziata in Toscana, addirittura dietro le città del sud, quali Arezzo, Siena e Grosseto, che partivano da dati ben peggiori".

Quindi la stilettata verso il sindaco Alessandro Tomasi che aveva attribuito le responsabilità all’ente toscano per il "grave ritardo nella pianificazione della gestione dei rifiuti" che avrebbe determinato la mancanza generale di impianti. "La Regione è una e una soltanto – la replica dei dem –: ogni scelta coinvolge in egual modo ognuno dei 273 comuni che la compongono. Solo a Pistoia, però, si registrano aumenti abnormi, oltre il 20% in cinque anni per le utenze domestiche, a fronte di un servizio scadente e risultati mediocri. Ci chiediamo come mai nella vicina Prato, dove la raccolta differenziata raggiunge il 74%, una famiglia di quattro persone in un appartamento di 80 mq paga mediamente circa 70 euro in meno di un analogo nucleo pistoiese. Senza contare che, sempre Prato, spende quattro volte in più di Pistoia per il lavaggio strade, garantendo maggiore pulizia e decoro". Un solo punto d’incontro. "Non vi è dubbio che gli impianti di smaltimento sono necessari come non è più rinviabile la riconversione delle discariche, ma poiché smaltire costa molto più che recuperare, ci aspettiamo che l’amministrazione faccia il massimo per migliorare le performance della differenziata – continuano –. Ad oggi l’unica certezza è che il sistema ibrido attuato in questi anni ha portato tariffe più alte rispetto agli altri comuni, disparità di trattamento fra centro e periferie e soprattutto un dato molto basso di raccolta differenziata. Il sindaco scarica sulla Regione ogni responsabilità, ma dimentica di raccontare come mai ha cambiato idea sul Dano dicendo di essersi trovato ’costretto ad aderire alla proposta di Alia di realizzare una piattaforma per la carta, preoccupato di trovarsi a dover subire in alternativa una tecnologia ben più impattante’. Ricordiamo al sindaco che il Dano è un’area di proprietà comunale, la cui concessione ad Alia scade il prossimo anno e che gli strumenti urbanistici prevedono attualmente una nuova destinazione a verde pubblico".

Infine le critiche per "l’irrilevanza e la superficialità dell’amministrazione nelle sedi decisionali, mentre i cittadini onesti continuano a pagare. Per quelli che non pagano arriva lo stralcio delle cartelle". Sugli aumenti torna a battere anche Cna Toscana centro. "Ora basta, la misura è colma", il messaggio chiaro degli artigiani a Regione, Alia e istituzioni locali ricordando anche che "ancora oggi non è dato sapere che soluzione sarà trovata a fronte della chiusura del termovalorizzatore di Montale".

elisa cap.