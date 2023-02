La giornata molto bella ha portato sulle nevi dell’Abetone un gran numero di persone e anche la temperatura mite, unita a una neve definita splendida, ha favorito lo svolgimento di una piacevole giornata. Purtroppo sono stati due gli incidenti sulle piste, fortunatamente non particolarmente gravi, a mobilitare i i soccorritori e l’elicottero: il primo ha riguardato un giovane grossetano di 23 anni infortunatosi mentre, stando ad alcuni testimoni, gareggiava con un amico. Il ragazzo è caduto pochi metri fuori dalla pista battendo il fianco destro e procurandosi la frattura dell’omero e forse, qualche lesione a bacino e femore, ai quali lamentava dolore. A raccoglierlo sono stati gli uomini della Polizia della neve che, dopo averlo immobilizzato lo hanno trasferito a valle dove è stato preso in custodia dalla squadra della Misericordia per essere quindi accompagnato alla piazzola dell’Uccelliera dove è stato caricato sull’elicottero Pegaso 3 di Massa per raggiungere Firenze e quindi il Cto di Careggi. Stesso destino per una signora cinquantanovenne di Arezzo caduta accidentalmente sul Passo di Annibale, dove era in compagnia del marito, che ha allertato immediatamente i soccorritori dell’Associazione Volontari Soccorso Sci Appennino Toscano. Rapidamente sopraggiunti sul luogo, hanno provveduto a immobilizzarla, stabilizzarla e trasferirla a valle dove c’erano ad attenderla i volontari della Misericordia che l’hanno accompagnata a Pegaso 3 per il trasferimento all’ospedale San Jacopo di Pistoia. Anche nel caso della signora sembra prevalere l’ipotesi della rottura del femore. Saranno comunque i sanitari a esprimere le valutazioni del caso.

Andrea Nannini