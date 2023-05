Tanti cantieri sulle strade comunali, attenzione a divieti e modifiche

Nonostante il giorno festivo, partono da questa mattina una serie di divieti e prescrizioni da rispettare sulle strade comunali che andranno avanti per qualche giorno per convivere con cantieri e nuove infrastrutture. Per consentire la posa di una struttura a sostegno di cavi elettrici, oggi dalle 7 alle 19 in via di Piuvica, nell’intersezione con via Vecchia Fiorentina, e nella stessa strada appena menzionata all’incrocio con la stessa via di Piuvica, saranno istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione forzata.

Consueti interventi lungo via Pratese, nel tratto fra Nespolo e Le Querci dove prosegue il lunghissimo cantiere – che va avanti da quasi due anni – per realizzare il collettore fognario e sostituire la condotta idrica.

Da domani, e fino al 12 giugno in via di Chiazzano (tratto in prossimità dell’intersezione con via Pratese) sarà in vigore il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e in via Pratese (tratto in prossimità dell’intersezione con via di Chiazzano) sarà istituita la direzione obbligatoria a diritto, in entrambi i sensi di marcia, ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate (quindi non si potrà svoltare in via di Chiazzano). Tutti gli altri veicoli possono continuare a circolare a senso unico alternato.

Sempre domani sarà sulle strade anche Publiacqua che deve effettuare la riparazione di una perdita idrica e la sostituzione di un tratto di rete all’altezza del civico 4 di via Trenfuni: sul posto verrà istituito il divieto di transito e di sosta.

Compatibilmente allo svolgimento degli interventi, sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza e ai residenti della zona nei tratti non interessati dai lavori mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione. Infine, per consentire ancora a Publiacqua di completare lavori di scavo per la riparazione di una perdita idrica e contestuale allaccio, domani e martedì in un tratto di via Pagliucola sono previste modifiche alla viabilità.

Durante i lavori, in prossimità del civico 32, saranno vietati il transito e la sosta. Previsto il percorso alternativo lungo via Gerbi, via Andreini e via Martini. In via Andreini, nel tratto tra via Martini e via Gerbi, divieto di sosta con rimozione forzata sul lato nord e temporanea restituzione del doppio senso di circolazione.

red.pt.