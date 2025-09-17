Tante opportunità con i fast food

Nuove opportunità di lavoro arrivano dalla ristorazione veloce, con importanti catene internazionali che hanno aperto le selezioni anche in Toscana. McDonald’s è alla ricerca di addetti alla ristorazione per diversi fast food della regione: tra le sedi interessate ci sono Arezzo, Livorno Levante, Cecina, Pistoia, Firenze Cavour, Firenze Stazione e Campi Bisenzio. Per questi ruoli l’azienda richiede diploma di scuola media superiore, buone capacità relazionali, attitudine al lavoro di squadra, flessibilità e disponibilità oraria. A Barberino di Mugello, oltre alla ricerca di addetti, McDonald’s seleziona anche manager da inserire nei propri ristoranti. In questo caso il requisito principale è un’esperienza lavorativa continuativa di almeno un anno in azienda, meglio se con responsabilità o gestione di un team. Per candidarsi: www.mcdonalds.it/lavora-con-noi.

Anche Burger King è in cerca di personale. La catena seleziona addetti alla ristorazione da inserire nei locali di Siena e Fucecchio. Oltre ai contratti standard, sono previste opportunità di tirocinio retribuito part time. I dettagli sulle posizioni disponibili e le modalità di candidatura sono online sul portale inrecruiting.intervieweb.it/burgerking/it/career.

Infine KFC, Kentucky Fried Chicken, amplia gli organici dei suoi ristoranti e ricerca Team Leader e Team Member in diverse sedi toscane. In particolare si cercano figure a Prato, all’interno del centro commerciale Parco Prato in via delle Pleiadi, a Livorno e a Siena, all’interno della Galleria Porta Siena. Le candidature vanno presentate tramite il sito www.kfc.it/offerte.