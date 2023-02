Tangenziale, scatta una nuova chiusura

In questo momento uno degli aspetti più critici per la viabilità cittadina riguarda la zona di via Fermi e la nuova ordinanza pubblicata proprio ieri dalla Provincia andrà a rendere ancora più problematico il traffico in Sant’Agostino. Con la Tangenziale Est già ridotta ad una sola corsia in entrambi i sensi di marcia per i problemi strutturali ai cavalcavia della zona, lungo la strada principale della zona industriale sono entrati nel vivo i lavori per la realizzazione delle due nuove rotonde che dovranno migliorare i flussi di movimento. Per permettere alla ditta, la AGZ Appalti Srl di Formello (Roma), di iniziare a creare le strutture, da lunedì due rampe su quattro di ingresso ed uscita sulla Tangenziale verranno chiuse per trenta giorni: nello specifico si tratta dell’uscita da via Fermi in direzione Nord e della discesa dalla SP47 proprio verso il viale principale della zona industriale. (S.M.)