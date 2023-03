Tamponamento tra due ciclisti Grave 63enne

Una mattinata da dimenticare quella di ieri, per una coppia di ciclisti che si stavano allenando nella zona di San Baronto. Mentre pedalavano, lungo il tratto stradale di via vecchia provinciale Montalbano uno dei ciclisti, che evidentemente andava più veloce dell’altro, ha inaspettatamente tamponato il compagno che lo precedeva davanti ed entrambi sono caduti a terra.

L’impatto è stato importante e inizialmente la situazione è apparsa grave, tanto da allertare anche l’elisoccorso Pegaso. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Casalguidi e quella di Quarrata.

Ad avere la peggio il ciclista tamponato. L’uomo 63enne nonostante fosse cosciente è stato immobilizzato dai volontari e trasportato in codice rosso all’ospedale San Jacopo, tramite ambulanza.

Il timore del medico arrivato sul posto è che l’uomo avesse riportato fratture multiple. Meno complicata invece, la situazione sanitaria dell’altro ciclista. L’uomo è infatti stato portato al pronto soccorso dalla Misericordia di Quarrata in codice giallo: per lui solo una sospetta frattura della clavicola.

Non è la prima volta che si verificano incidenti del genere in zona San Baronto. Il tratto di strada è molto frequentato dai ciclisti per i loro allenamenti e più volte capitano incidenti che li coinvolgono. Da chi perde il controllo del mezzo, a scontri con altri ciclisti o peggio ancora incidenti contro automobili. Una zona ad alto rischio che richiede prudenza soprattutto durante i giorni festivi quando le due ruote sono più numerose su quel tratto stradale.

m.m.