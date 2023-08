Taglio Pnrr Pistoia: Sindaci-scendiletto della Meloni, la scure sulla provincia

"In base ai dati raccolti dalla fondazione Openpolis siamo di fronte ad una situazione surreale. Pistoia è la provincia a perdere, in termini percentuali, il numero più alto di risorse con il definanziamento del Pnrr", così tuona il deputato Pd, Marco Furfaro. "Sugli oltre 83 milioni assegnati, ad ora ne mancherebbero all’appello oltre 56 milioni: il 67,7%. Sono interventi previsti per scuole, sanità, viabilità e riqualificazione del territorio – continua l’aglianese –. Un disastro annunciato e il governo Meloni continua a far finta di nulla senza dare risposte ai cittadine e alle cittadine. Vedere sfumare risorse in questo modo è davvero inaccettabile e dimostra tutta l’incapacità e la sciatteria di questa destra. Imbarazzanti i parlamentari pistoiesi e il sindaco Alessandro Tomasi: sono stati eletti per fare gli interessi dei cittadini della nostra provincia, non gli scendiletto di Giorgia Meloni. Abbiano il coraggio di alzare la testa e la voce, pensino un po’ meno ad occupare posti di potere e alla vita della gente. Perché a rimetterci saranno i cittadini, non chi è seduto su comode poltrone di potere e rimane in silenzio davanti ai soprusi fatti alla nostra comunità".

Sulla stessa lunghezza d’onda Stefania Lio, vicesegretaria del Pd toscano. "Il Governo taglia nuove scuole e strutture sanitarie. A Pistoia resta solo un terzo dei fondi previsti – scrive –. Il sindaco Tomasi, uno degli amministratori di punta della Meloni, tace e si accoda. È questo che vuole per la sua città? È questo il modello che lui e i suoi vorrebbero portare in Regione? Se ha a cuore Pistoia si unisca alla battaglia dei suoi colleghi sindaci per il reintegro dei fondi".

"La più sacrificata è Pistoia – rincara la dose il consigliere regionale Pd Marco Niccolai –. Dal centrodestra hanno qualcosa da dirci su questo ‘bel risultato’?". "È bastato poco alla destra per gettare la maschera – commenta il presidente del Pd della provincia, Tommaso Del Guasta –. Dalla lotta ai poveri, con la cancellazione del contributo affitti e del reddito di cittadinanza. Vorremmo sapere cosa hanno da dire i nostri sindaci di destra e soprattutto Tomasi che si appresta a candidarsi per la Regione". "Il progetto di riqualificazione di San Lorenzo ora suscita preoccupazioni – dice il consigliere comunale Pd Matteo Giusti –. Inquietante il silenzio di Tomasi". "Il sindaco Tomasi dello stesso partito che esprime la presidente del Consiglio ha nulla da obiettare? – aggiunge il Movimento 5 Stelle Pistoia – Visto poi che si parla di lui come del possibile candidato alla presidenza della Regione Toscana è concorde con l’operato del “suo” governo?".