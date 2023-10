Taglio dell’erba in tutte le strade della provincia

Se ne parla dallo scorso giugno, quando il consigliere provinciale di maggioranza Nicola Tesi – nonché sindaco di Ponte Buggianese – depositò una mozione per impegnare l’ente di piazza San Leone a prevedere una variazione di bilancio che potesse allargare il piano dello sfalcio dell’erba a tutte quelle strade, di competenza provinciale, che non rientravano nel programma predisposto dagli uffici. Un elenco particolarmente lungo di arterie stradali di competenza provinciale che va a interessare tutti gli angoli del territorio, dalla Piana passando alla Valdinievole fino alla montagna. Come succede in questi casi, però, ci sono da predisporre gli atti formali e la procedura di gara per l’assegnazione dell’appalto che, inizialmente, aveva una valutazione di 200mila euro. Vista la cifra non è stato necessario aprire un bando, ma è stata la Provincia che ha contattato aziende del settore: nella fattispecie ben 19 che, dopo le varie fasi di controllo, sono rimaste in tredici. La graduatoria, con 99,614 punti, è guidata dalla Green Service Srl di Deruta, provincia di Perugia, che ha ottenuto il punteggio migliore fra offerta tecnica ed economica presentata con un ribasso d’asta del 34% facendo scendere la cifra dell’operazione a 129.247 euro ai quali aggiungere, però, quasi 112mila euro di costo di manodopera.

Ora l’auspicio è di partire quanto prima, anche perché i disagi lungo le strade provinciali sono notevoli con erba e piante infestanti che in numerosi casi hanno raggiunto la carreggiata. Certo è che, a ottobre inoltrato (e ancora qualche giorno se non settimana passerà prima di vedere frullini e tagliaerba in azione), non è il periodo migliore dell’anno per effettuare questo tipo di lavori.

S.M.