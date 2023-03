Tagli dell’Asl forse si può fare meglio

Gabriele Galligani

Soltanto pochi giorni fa l’Inail ha reso noto i risultati di un’indagine sulle aggressioni a personale sanitario. Un fenomeno, purtroppo in crescita. Nel triennio 2019-2021 sono stati 4.821 gli episodi di violenza nel nostro Paese. Un dato che sconvolge. Per fortuna nella nostra provincia il fenomeno appare limitato. Ma la guardia deve restare alta. Un sindacato denuncia invece che l’Asl da circa un mese ha tolto la vigilanza notturna. Che poteva essere un deterrente per prevenire certi episodi. Certo anche l’Asl è alle prese con i tagli alle spese. Ma viene da chiedersi se non si poteva cominciare a risparmiare su altre voci.