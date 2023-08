Tagli al Pnrr, il M5s attacca "Caos progetti"

"Oltre 49,5 milioni di euro per interventi nella provincia di Pistoia che rischiano il definanziamento a seguito della riforma del Pnrr voluta dal governo Meloni". Lo denuncia il Movimento 5 stelle di Pistoia, esprimendo "preoccupazione dopo aver ricevuto l’informativa alle Camere riguardante questa riforma. Nel Documento si parla di definanziamento totale delle voci di investimento che più impattano sui territori come, per citarne alcune, quella sul dissesto idrogeologico, la rigenerazione urbana ed i piani urbani integrati. Si parla pure di ’rifinanziare con altre fonti’ i progetti approvati ma non si fa menzione di quali e in che misura. Nella sola provincia di Pistoia rischiano di saltare progetti attesi da decenni come gli interventi al palazzetto di Montecatini, agli stadi di Quarrata, Agliana e Montecatini, alla scuola ’Frosini’ a Pistoia e ’Don Milani’ ad Agliana, il restyling del quartiere di San Lorenzo e la chiesa di Sant’Anzano, e soprattutto il progetto piazze di Monsummano che aveva già visto l’inizio della cantierizzazione. Opere per le quali l’iter era già iniziato ed i Comuni avevano già assunto impegni di spesa – conclude il M5s – che adesso rischiano di dover trovare coperture alternative che non ci sono con evidenti conseguenze sulla tenuta contabile degli Enti".