Tacinaia, vandali alla fonte Danneggiato il rubinetto

Il rubinetto installato poche settimane fa da Publiacqua per l’erogazione dell’acqua della fonte di Tacinaia è stato vandalizzato. Questo è quanto fatto sapere nei giorni scorsi da Lega e Fratelli d’Italia, a seguito del primo sopralluogo effettuato sul posto. Ignoti avevano a quanto pare divelto l’erogatore dell’acqua che gli addetti di Publiacqua avevano installato per riaprire la fonte chiusa in un primo momento lo scorso mese. Una chiusura che aveva fatto storcere il naso a diversi utenti, a partire dagli escursionisti. E che la società che gestisce il servizio idrico aveva motivato con la necessità di garantire l’acqua potabile ai residenti della zona, a seguito di alcune difficoltà di approvvigionamento verificatesi. Per consentire la riapertura della fonte senza tuttavia generare sprechi della risorsa idrica, Publiacqua aveva quindi deciso di installarvi un rubinetto. Ma gli operai si sono trovati già a dover sostituire una prima volta lo strumento di erogazione, visto che qualcuno lo aveva distrutto. Un atto vandalico fine a se stesso oppure un segnale di protesta? "Il rubinetto è stato installato nuovamente – ha confermato il sindaco Gabriele Romiti – e l’episodio risale ormai a qualche settimana fa. Da allora, non mi risultano ci siano stati altri atti di vandalismo e sono sicuro che non ci saranno nemmeno in futuro. Per quel che riguarda la riapertura della fonte, avevamo più volte chiesto a Publiacqua di anticiparla, visto che era stata inizialmente prevista per la fine di agosto". Con il rubinetto, è stato quindi trovato un compromesso che ha consentito di rispondere ad entrambe le esigenze, anche se al momento non è stato specificato se si tratti di una soluzione temporanea o definitiva. La questione potrebbe tuttavia approdare nuovamente in consiglio comunale, visto che la Lega ha protocollato nelle scorse ore un’interrogazione che chiede indirettamente dei chiarimenti anche sulla fonte di Tacinaia. " La fonte di Tacinaia è stata per decenni un punto di ritrovo. Venne restaurata nel 2006, durante il mandato del sindaco Sabrina Sergio Gori, ed è presente ancora oggi sulle cartine – ha commentato il capogruppo del Carroccio, Stefano Nigi – da chi amministra vorremmo tuttavia sapere con esattezza anche quando la competenza della fonte è passata a Publiacqua".

Giovanni Fiorentino