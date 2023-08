Swing, ruggenti anni ’50 e non solo È l’ora delle "ShoobUp Sisters"

Per cause indipendenti dall’organizzazione, il concerto dei "Blue Penguin" non potrà avere luogo. Pracchia in Musica Festival, con l’associazione L’Unione di Bardalone, ha chiesto la disponibilità allo ShoobUp Sisters Vocal Trio, che per la prima volta proporrà un concerto sull’Appennino Pistoiese questa sera, sabato 19 agosto, ore 21, nello chalet dell’Associazione L’Unione, via Giacomo Matteotti 1041 a Bardalone (San Marcello Pistoiese). E’ il quinto appuntamento della decima edizione del festival. ShoobUp Sisters Vocal Trio è formato da Silvia Ghirardi Frilli, Elisabetta “Betti” Mancuso e Vania Gualandi. Saranno le protagoniste della serata con un trio tutto al femminile. Hanno un vasto repertorio che conquista il pubblico creando un’atmosfera frizzante. ShoobUp Sisters Vocal Trio, nato in un freddo gennaio 2018 dall’amore di tre giovani cantanti per lo swing e il canto armonizzato, è capace di trasformare il più celebre brano pop della musica contemporanea mescolandolo con un tocco vintage incantevole. Le ShoobUp Sisters intonano con disinvoltura brani swing e jazz con hit che nessuno si aspetterebbe, cantate al modo delle ShoobUp. Caratteristico è anche il loro modo di proporsi, con graziosissimi outfit in tema ruggenti anni ‘50. Capaci di coinvolgere il pubblico in un viaggio nel mondo del canto propongono come ingredienti speciali delle loro serate Ray Charles, Trio Lescano, Four Seasons, Postmodern Jukebox. La musica avrà così una leggerezza tra cover e pezzi moderni famosissimi, brani pop e rock dagli anni ’80 in poi con uno speciale gusto retrò. Non solo un tuffo nella nostalgia, ma una serata di buona musica in compagnia di tre professioniste con grandi abilità canore.

Silvia “Sfrilla” Ghirardi Frilli oltre alle ShoobUp Sisters, dal 2013 fa parte della compagnia teatrale Tweet Charity, di cui è co-fondatrice. È corista nella party band Ritardo Cronico e conduce la trasmissione radiofonica Terza Campana, su Radio Fly Web. Vania Gualandi cresce sulle note del gospel, da quando, a 15 anni, entra a far parte del Praising Project Gospel Ensemble. Contemporaneamente entra come corista in gruppi rock e in una cover band dei Jamiroquai. Attualmente, oltre alle ShoobUp Sisters, canta nel gruppo di gospel moderno Ugod e nel trio R’n’B e soul SoulFul Love. Elisabetta “Betti” Mancuso comincia a cantare fin da piccolissima nel coro gospel Praising Project Gospel Ensemble. Unisce canto e teatro (altra sua grande passione) in un’unica esperienza: il musical.