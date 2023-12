Svolta: si torna al T1 scolastico: "La priorità sono gli studenti. E’ stato un lavoro di squadra"

PISTOIA

È stato dedicato quasi interamente al trasporto scolastico e a tutti gli inconvenienti che si verificano da circa due mesi il consiglio provinciale che si è svolto martedì scorso, fino a sera. Una seduta che ha visto non soltanto la presenza di tutti i sindaci, ma anche dell’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli e dei dirigenti di Autolinee Toscane.

Obiettivo comune trovare una soluzione a tutti i problemi che si sono verificati e con un punto già fermo fin da ora: dal 10 gennaio 2024, la situazione tornerà quella precedente al primo novembre 2023. Ne parliamo con Lisa Amidei, che è sindaco di Larciano e assessore provinciale con delega alla mobilità.

Assessore Amidei qual è stata la vostra priorità?

"Garantire il diritto allo studio. Perché impedendo ai ragazzi di andare a scuola, loro perdono questo fondamentale diritto".

Ma perché abbiamo assistito ai tagli delle corse?

"I tagli non li abbiamo stabiliti noi, ma vengono dal passaggio dal T1 al T2 di dieci anni fa con 850mila chilometri in meno. Poi, grazie al rinforzo della Regione, siamo potuti scendere a 500mila. Tuttavia non dovevano colpire le corse scolastiche e ci siamo ritrovati in una grande confusione. Ad Autolinee Toscane va comunque riconosciuta una grande disponibilità. Abbiamo tutti preso parte a centinaia di incontri".

Si comincia a intravedere la luce?

"Sì. Da tre giorni sono stati intanto risolti i problemi di trasporto nei comuni della Montagna Pistoiese, di Quarrata e di Marliana e nel consiglio provinciale di lunedì 11 dicembre, ho presentato una mozione in cui si chiede il ritorno al T1 scolastico, ovvero di copiarlo esattamente com’era. È questo che chiediamo alla Regione".

E dove troverete i chilometri che mancano?

"Da altre corse con più frequenza e meno passeggeri, per esempio. Taglieremo le corse meno utili".

La presenza dell’assessore regionale Stefano Baccelli che peso ha avuto?

"Molto. Perché ha autorizzato la copiatura del T1 scolastico. Ci lavoreremo durante le feste. Per il 10 gennaio 2024 dovrebbe essere tutto a regime. L’obiettivo è ripristinare il trasporto scolastico a prima del primo novembre 2023".

lucia agati