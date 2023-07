Sventato raduno musicale nel bosco

Raduno a suon di musica, ma senza autorizzazione. Arrivano le forze dell’ordine e la manifestazione non si fa più. È accaduto, o meglio sarebbe dovuto accadere, nei boschi dell’Orsigna, a Pian dell’Osteria a pochi chilometri dal paese. L’adunata era stata convocata per le sei del pomeriggio di ieri ed era stata ribattezzata "Boscodisco". Agli intervenuti, il gruppo promotore, avrebbe offerto una cena in cambio

di un’offerta libera. Nel volantino si suggeriva di portarsi la tenda per dormire e "roba da bere e per divertirsi", un invito un poco ammiccante, ma niente di illegale: la formulazione lascia spazio alla fantasia, la mancanza di autorizzazione invece non ne lascia. Infatti a bloccare l’iniziativa sul nascere ci hanno pensato i carabinieri, coadiuvati dagli uomini della polizia di Stato, intervenuti sul posto proprio con l’intento di non far neppure iniziare la festa, della quale peraltro non si è saputo quasi nulla di preciso. Forse per una puntuale attività di prevenzione, forse perché si era sparsa la voce che la serata musicale non ci sarebbe stata, alle 18.30 all’incontro non si era ancora presentato nessuno o quasi. Le indicazioni sul volantino davano l’impressione di una logistica organizzata, con un tracciato preciso e indicazioni a prova d’errore, anche se perdersi su quella strada non è così facile e il luogo del raduno è solo a un paio di chilometri dal paese. Dalla memoria del paese emerge che lo scorso anno si tenne un raduno organizzato sulla stessa falsariga e più o meno nello stesso periodo, forse anche con gli stessi organizzatori, ma con precisione non lo ricorda nessuno.

Andrea Nannini