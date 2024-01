Svastica sul cippo del partigiano. Il sindaco lancia una manifestazione

"Tenere alta la guardia". A pochi giorni dallo spregio al cippo del partigiano Giovanni Calugi, su cui è stata disegnata una svastica nera (prontamente rimossa), il sindaco di Lamporecchio Alessio Torrigiani (nella foto) si sta muovendo per organizzare una manifestazione di sensibilizzazione. Stamani sarà sciolta la riserva sulla data: in ogni caso, il ballottaggio è tra sabato e domenica.

"Non vogliamo che il fatto accaduto venga derubricato a una ragazzata – spiega il primo cittadino – e ci teniamo a rispondere alle sollecitazioni che abbiamo ricevuto dalle associazioni, dal volontariato e da tanti cittadini che sono rimasti profondamente colpiti da questo gesto e chiedono di dare un segnale forte, che vada a sensibilizzare l’opinione pubblica e chi è tenuto a lavorare sui nostri ragazzi e ragazze, inclusa l’amministrazione".

La mobilitazione, già nelle ore successive alla scoperta del simbolo nazista sul memoriale del comandante partigiano, è stata ingente. Un bel segnale, secondo il sindaco Torrigiani. "Sono rimasto positivamente colpito dai tanti messaggi e dalla volontà delle persone, singoli o gruppi che fossero, di voler manifestare con forza – continua –, senza minimizzare la gravità di quanto accaduto. È un riscontro positivo che do a quel che è successo e che mi rincuora rispetto agli anticorpi che abbiamo rispetto alla recrudescenza di certe idee".

Idee che però continuano a circolare. "La speranza è sempre di poter chiudere quel libro. Oggi purtroppo non è possibile e il gesto che abbiamo subìto ci lascia profondamente colpiti e ci fa interrogare su certi episodi che, evidentemente, sono stati sottovalutati in passato – sottolinea il primo cittadino –; ora è tempo di condannare con forza, cercando contestualmente di dare delle risposte in termini di lavoro sulla conoscenza e sulla memoria, favorendo una crescita culturale, soprattutto nelle nuove generazioni che non hanno avuto modo di conoscere quel periodo da testimonianze di prima mano, come è accaduto per noi. In assenza del racconto, dobbiamo trovare una forma diversa per far comprendere la gravità di quel periodo".

