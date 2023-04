Suor Delfina oggi parla di Lucignolo

E’ per oggi pomeriggio, giovedì 27 aprile, alle ore 15.30, nel convento delle suore domenicane, in piazza Garibaldi, il penultimo incontro del progetto promosso dalle donne del Moica e dedicato a Pinocchio, in occasione del centoquarantesimo anniversario della pubblicazione dell’opera di Carlo Collodi. La protagonista della conferenza di oggi sarà Suor Delfina, figura amatissima da innumerevoli studenti pistoiesi che hanno frequentato il suo storico doposcuola alle Crocifissine. Suor Delfina esporrà la sua analisi di Lucignolo e del Paese dei Balocchi. L’ingresso è libero e aperto a tutti gli interessati. Come sempre saranno presenti le bravissime ricamatrici del Moica che realizzeranno opere ispirate. Si chiude il 4 maggio con l’avvocato Stefania Boccaccini che parlerà di Pinocchio che ritrova il babbo Geppetto.