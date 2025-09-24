Chi è il commercialista toscano imbarcato con la Sumud Flotilla: “Una notte difficile”

Pistoia, 24 settembre 2025 – Si chiama Nicola Maglione ed è un commercialista pistoiese. E’ uno delle decine di attivisti imbarcato sulle navi della Sumud Flotilla. Dopo aver raggiunto la Sicilia in aereo nelle scorse settimane, è salito sulla barca “Fair Lady” ed è partito. “Voglio provare a fare qualcosa per chi soffre e non ha via di scampo – dice Maglione, professionista conosciuto a Pistoia – Restare inerme a guardare sarebbe un sopravvivere e non voglio assuefarmi a questa prospettiva che umilia il senso meraviglioso della vita”.

Dal suo profilo Instagram ha raccontato la notte tra martedì e mercoledì, quella in cui dalle barche si sono udite diverse esplosioni, con danneggiamento parziale di alcune imbarcazioni.

Nicola Maglione durante la notte tra martedì e mercoledì: ha raccontato in un video le esplosioni. A fianco, alcune barche della Sumud Flotilla

"Siamo appena a sud di Cipro – racconta Maglione dal suo profilo Instagram – Verso le 1 della notte abbiamo udito dei colpi. La mia barca era arretrata rispetto alla fotilla. Sono state colpite alcune barche che hanno subito dei danni. Ancora è da determinare il tipo di materiale usato. I droni sorvolavano le zone da noi percorse da un paio di giorni. Io sto bene così come gli altri miei compagni su Fair Lady. Non ci sono feriti, ma la cosa resta di una gravità estrema perché una missione umanitaria non dovrebbe essere attaccata. Ma al di là di questo sono state attaccate imbarcazioni private in acque internazionali, senza che nessuno abbia violato norme”.

Maglione ha un passato in politica. Nel 2017 si candidò sindaco per il Movimento Cinque Stelle e poi fu eletto come consigliere comunale pentastellato.

"Non parteciperò al viaggio della Sumud Flotilla per essere contro qualcuno o qualcosa – aveva detto Maglione prima di partire – perché l’intento è quello di andare in pace senza pensare che ci siano nemici da odiare o combattere. La mia presenza in questa avventura è soltanto per dare aiuto e sostegno a chi è vittima di brutali e spropositate violenze di massa”.