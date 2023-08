Sulle strade diamoci un taglio

Gabriele Galligani

Siamo la provincia più verde d’Italia, con i vivai a Pistoia, i fiori di Pescia e l’erba sulle...strade provinciali. Crescono le proteste, soprattutto in collina e montagna per la situazione della vegetazione che sta invadendo la carreggiata. In molti punti le erbacce hanno "mangiato" il guard-rail. Meno male che ogni tanto su quelle strade passa un Tir e sfronda i rami che invadono la sede stradale. Sappiamo tutti qual è la situazione finanziaria della Provincia. Ma il problema comunque esiste e a risolverlo non possono essere i cittadini. La politica esiste per governare e dunque risolvere i problemi.